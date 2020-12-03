Чек-лист від дієтолога: 8 продуктів, які обов'язково повинні бути в раціоні

Останнім часом інформації про харчування стало так багато, що в списках корисних продуктів і суперфудів можна легко заплутатися. Але виявляється, для гарного самопочуття та краси на столі на столі обов'язково повинні бути присутніми всього 8 основних продуктів. Валентина Івушкіна, спеціаліст з м'якого детоксу, склала чек-лист, слідуючи якому, ви допоможете організму отримувати всі необхідні поживні речовини.

Корисна їжа повинна бути на столі завжди (фото: instagram.com/happynadyaz)

Курка і індичка

Містить вітамін В3, вітамін В6, амінокислоти з розгалуженим ланцюгом. Нарівні з рибою основний тваринний білок в процесі схуднення. Беріть фермерське. А якщо купуєте в супермаркеті, замочуйте: антибіотики водорозчинні - хоча б частина вийде.

Шпинат

Містить Вітамін В2, вітамін В6, глутатіон. Що зручно, за властивостями універсальний, а значить, можна їсти в будь-який час дня.

Яблука

Містять флавоноїди (must have). У них не так багато цукру. Кисло-солодкі сорти можна їсти в будь-який період дня. Корисні для судин.

Баранина

Вітамін B12. Тепле за властивостями м'ясо, чим унікальне. Дуже допомагає при ослабленому травленні. Найкраща страва з баранини - кістковий бульйон.

Яйця

Містить вітамін В2, амінокислоти з розгалуженою ланцюгом, фосфоліпіди. Нейтральні за властивостями, тому що білок прохолодний, а жовток теплий. Зігрівають жовчний міхур, корисні при дискінезії. Їсти краще не більше 5-6 штук на тиждень.

Брокколі

Містить фолієву кислоту, глутатіон (кращий антиоксидант). Лікує запалення, діє як профілактичний засіб проти раку та діабету. Плюс капусти, що вона швидко готується, ідеальна при варінні, гасінні і запіканні.

Сочевиця

Містить фолієву кислоту. Корисна при геморої, покращує кров. "Мій улюблений боб, тому що швидко готується і на смак приємний. Чечевичное рагу з овочами готується за 15-20 хвилин. Відмінний варіант для сніданку!", - радить Валентина.

Риба

Містить вітамін В3, амінокислоти з розгалуженою ланцюгом. Біла нежирна лікує багато хвороб і допомагає схуднути.

Раніше ми писали, які продукти провокують головний біль і гіпертонію.