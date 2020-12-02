Чіпси і солодощі: Нутриціолог розповіла, як легко позбутися від поганої звички в їжі

Варто замінити її новою - корисною

Надя Андрєєва нещодавно вона розповіла, які трави варто тримати в домашній аптечці завжди, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини узимку. А ще вона, як фахівець з харчування із 10-річним стажем, знає, як буває складно позбавитися від шкідливої звички в харчуванні.

У своєму мікроблозі вона розповіла, як змінити погану звичку.

"Погану, нездорову звичку легше всього замінити, коли існує чітка стратегія або інша позитивна звичка, яка замінила б погану. Якщо немає нічого, крім спорожнілого місця, то виконати це завдання буде набагато складніше. Я називаю це методом ясності по боротьбі з поганими звичками.

Ось що необхідно зробити:

Візьміть ручку і блокнот або створіть новий документ в комп'ютері - використовуйте те, до чого ви більше звикли і що можете тримати під рукою.

А тепер напишіть відповіді на наступні запитання для кожної поганої звички, яку ви хотіли б змінити:

- Якась нездорова звичка тягне мене назад і не дає мені робити те, що я хочу? Стати такою, відчувати себе такою, якою я хочу бути?

- Чому ця звичка шкідлива для мене?

- Які виправдання я знаходжу для себе зараз, щоб продовжувати піддаватися цій поганій звичці?

- чи Є ці виправдання істинними?

- Яка моя стратегія зміни цієї нездорової звички або впровадження нової здорової звички натомість поганий?

Звичка їсти солодке - можна виправити (фото: pixabay.com/ru/)



Приклад для ілюстрації

1. Якась нездорова звичка тягне мене назад і не дає мені робити те, що я хочу, чи стати такою, відчувати себе такою, якою я хочу бути? Я люблю гризти горішки і їсти чіпси після вечері.

2. Чому ця звичка шкідлива для мене?

Я відчуваю себе повільною, важкої і втомленою. Я не можу скинути зайву вагу. Я погано сплю, якщо їм занадто пізно перед сном, а вранці прокидаюся втомленою, і майбутній день мене зовсім не радує.



3. Які виправдання я знаходжу для себе зараз, щоб продовжувати піддаватися цій поганій звичці?

Я харчуюся правильно на всі інші прийоми їжі за день, так що все не так погано. Мій партнер взагалі їсть чіпси і горішки цілий день, так що я вже можу собі хоча б раз в день їх дозволити.

4. Чи є ці виправдання істинними?

Ні, тому що я не отримую результатів, яких я хочу. Так що це зовсім не добре для мене. Мій партнер - зовсім відмінна від мене людина. У нього немає таких планів по здоров'ю, як у мене. І тепер я розумію, що не можу виправдовувати свої дії його особистим вибором", - написала Надя.

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