Чищення після новорічних салатів: нутріціолог дала рецепт детокс-супу для всієї родини

Свята продовжуються – і ми насолоджуємося смачною їжею та напоями, а от організму може бути зовсім не до веселощів від салатів з майонезом та різдвяних пасок.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала приготувати детокс-суп для всієї родини. Така страва допоможе організму якомога швидше відновитися після навантаження від олів'є та шампанського. Після такого супчика перестає тягнути на шкідливості, що є особливо актуальним у період новорічних свят.

Суп (фото: instagram.com/biotorium) Детокс-суп: покроковий рецепт Інгредієнти: Олія гхі або авокадо або кокосова – 1 ст.л.,

Цибуля, дрібно нарізана – 1 головка,

Цукіні великі – 2 шт.

Жменя кейлу (тільки листя),

Брокколі – 1 качан,

Вода – 1.5 літри,

Часник – 3 зубчики,

Корінь імбиру, натертий на дрібній тертці – 1 ч. л.

Маленький пучок петрушки,

Маленький пучок кінзи,

Сіль, перець за смаком. Настав час скинути баласт (фото: pexels.com) Приготування: 1. Розтопіть олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю, щіпку солі і готуйте, поки цибуля не стане прозорою. 2. Цукіні, кейл і броколі наріжте, як зручно, (наприкінці суп пюрюватиметься в блендері). Додайте їх у каструлю разом із водою. 3. Посолити, поперчити і довести суп до кипіння, потім зменшити вогонь до низько-середнього і залишити варитися під закритою кришкою протягом десяти хвилин або поки брокколі не стане м'якою. 4. Вимкніть вогонь і додайте дрібно рубаний часник та імбир. Накрийте кришкою і зачекайте, поки він трохи охолоне. Додайте в суп петрушку та кінзу і потім пропюруйте за допомогою блендера, щоб вийшла гладка, кремова консистенція. 5. Подаючи, можна збризкати соком лимона і додати 1 ч. л. кокосової олії. Смачного!