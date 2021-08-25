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Чудодійний ефект: нутриціолог назвала недорогий засіб, який допоможе відновити печінку

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Середа 25 серпня 2021 10:09
Чудодійний ефект: нутриціолог назвала недорогий засіб, який допоможе відновити печінку Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Печінка - це один з найважливіших органів для природного детокса організму. У нашому тілі кожну секунду утворюються внутрішні токсини, тіло також отримує токсини із зовнішнього середовища. Печінці відводиться важливе завдання позбавляти організм від більшої частини цих токсинів.

Широке поширення захворювань і проблем з печінкою (і взагалі шлунково-кишкового тракту) говорить про те, що жовчовидільна система не справляється з тим навантаженням, яке на неї покладено, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама.

Підтримувати роботу печінки на щоденній основі рекомендується всім без винятку. Існують різні засоби для підтримки її роботи. Одне з таких засобів - лецитин. Це простий та недорогий засіб, що має воістину чудодійний ефект.

Лецитин - це загальний термін для групи фосфоліпідів, які беруть активну участь у захисті та будівництві клітинних мембран. Лецитин знаходиться в кожній клітині людського організму. На нього покладено важливі обов'язки.

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Найбільше лецитину міститься (в процентному співвідношенні від маси органу):

  • у печінці - 65 %,
  • у мозкових клітинах - 30 %,
  • у нервових тканинах - 17%.

Як видно, основне місце, де лецитин знаходиться в організмі - печінка. Це найслабше місце абсолютно кожної людини в нашому світі.

Через те, що печінка - це наш основний фільтр, якому доводиться несолодко через сучасні досягнення: гербіциди, пестициди, хімічні добавки, токсичну побутову хімію та косметику, погану екологію, надмірно оброблену / смажену їжу, лікарські препарати, куріння та ін.

Чудодійний ефект: нутриціолог назвала недорогий засіб, який допоможе відновити печінкуЛецетину багато в яєчних жовтках (фото: pexels.com)

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Крім того, печінка повинна позбавляти нас від токсинів, які утворюються всередині нас. Наприклад, при нестачі сну, стресі, гіподинамії, аутоімунних захворюваннях і т. д.

Хороші новини - печінка має високу здатність до регенерації і навіть при втраті 70 % органу вже буквально через кілька тижнів вона відновлюється на 113 %, тобто з надлишком. Така висока здатність до регенерації не властива жодному іншому органу!

Чудодійний ефект: нутриціолог назвала недорогий засіб, який допоможе відновити печінкуВажливо їсти продукти, багаті лецитином (фото: pexels.com)

Організму потрібен лецитин щодня, але при цьому він не може самостійно синтезувати необхідну кількість лецитину.

Де брати лецитин

  • Заповнювати запаси можна продуктами, що містять лецитин: яєчний жовток, ікра, зерна пророслої пшениці, соняшник, горіхи, родзинки, печінка, оливки, вершкове масло.
  • Також можна приймати добавки, що містять лецитин. Але не варто приймати соєвий лецитин через його особливості підвищувати рівень естрогену.

В цілому, середньодобова потреба в лецитині у дорослої людини - 10-15 гр, у дітей - в два рази менше.

Раніше нутриціолог розповіла, як правильно мити ягоди і зелень перед їжею, щоб на них не було паразитів.

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