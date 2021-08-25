Чудодійний ефект: нутриціолог назвала недорогий засіб, який допоможе відновити печінку

Печінка - це один з найважливіших органів для природного детокса організму. У нашому тілі кожну секунду утворюються внутрішні токсини, тіло також отримує токсини із зовнішнього середовища. Печінці відводиться важливе завдання позбавляти організм від більшої частини цих токсинів.

Широке поширення захворювань і проблем з печінкою (і взагалі шлунково-кишкового тракту) говорить про те, що жовчовидільна система не справляється з тим навантаженням, яке на неї покладено, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама.

Підтримувати роботу печінки на щоденній основі рекомендується всім без винятку. Існують різні засоби для підтримки її роботи. Одне з таких засобів - лецитин. Це простий та недорогий засіб, що має воістину чудодійний ефект.

Лецитин - це загальний термін для групи фосфоліпідів, які беруть активну участь у захисті та будівництві клітинних мембран. Лецитин знаходиться в кожній клітині людського організму. На нього покладено важливі обов'язки.

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Найбільше лецитину міститься (в процентному співвідношенні від маси органу):

у печінці - 65 %,

у мозкових клітинах - 30 %,

у нервових тканинах - 17%.

Як видно, основне місце, де лецитин знаходиться в організмі - печінка. Це найслабше місце абсолютно кожної людини в нашому світі.

Через те, що печінка - це наш основний фільтр, якому доводиться несолодко через сучасні досягнення: гербіциди, пестициди, хімічні добавки, токсичну побутову хімію та косметику, погану екологію, надмірно оброблену / смажену їжу, лікарські препарати, куріння та ін.

Лецетину багато в яєчних жовтках (фото: pexels.com)

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Крім того, печінка повинна позбавляти нас від токсинів, які утворюються всередині нас. Наприклад, при нестачі сну, стресі, гіподинамії, аутоімунних захворюваннях і т. д.

Хороші новини - печінка має високу здатність до регенерації і навіть при втраті 70 % органу вже буквально через кілька тижнів вона відновлюється на 113 %, тобто з надлишком. Така висока здатність до регенерації не властива жодному іншому органу!

Важливо їсти продукти, багаті лецитином (фото: pexels.com)

Організму потрібен лецитин щодня, але при цьому він не може самостійно синтезувати необхідну кількість лецитину.

Де брати лецитин

Заповнювати запаси можна продуктами, що містять лецитин: яєчний жовток, ікра, зерна пророслої пшениці, соняшник, горіхи, родзинки, печінка, оливки, вершкове масло.

Також можна приймати добавки, що містять лецитин. Але не варто приймати соєвий лецитин через його особливості підвищувати рівень естрогену.

В цілому, середньодобова потреба в лецитині у дорослої людини - 10-15 гр, у дітей - в два рази менше.