Що робити, якщо ви переїли на свята: пам'ятка від нутриціолога

Для тих, хто весь рік намагався стежити за харчуванням і вагою, ранок після переїдання рівно бажанню зістрибнути з даху. Починається самобичування, ненависть до себе, хочеться все кинути, вважаєш себе слабачкою.

У свята ми менше рухаємося і більше їмо. На те вони і свята. Все ж нікуди не дітися від того, що смачна їжа - це радість і задоволення. Так що переїдання не уникнути.

Щоб такого з вами не сталося і ви не зіпсували собі післясвяткові дні, нутриціолог Надія Пахирко підготувала в Instagram пам'ятку про те, що робити після переїдання, щоб шкода була мінімальною.

Дівчата, ніколи не звинувачуйте і не лайте себе за те, що переїли, якщо це, звичайно, не кожен день. Іноді-то можна! Тим більше в новорічну ніч.

⠀

Тим більше, що нічого з вашою вагою не станеться за один день! Найголовніше - вранці не зважуватися! Щоб не псувати собі настрій. Плюс-то ви побачите немаленький!

⠀

Вода у вашому організмі затримається. І ця цифра може вимірюватися в декількох літрах.

Їжа в такій кількості не встигне перетравитися і засвоїтися за ніч, тому що вночі кишечник майже спить. І на вагах буде плюсом їжа з учорашнього застілля, яка ще в вас!

Ну і трохи жирку, звичайно, відкладеться.

⠀

Припустимо, ви з'їли 1000 зайвих калорій. 1 г набраного жиру - це 7.5 ккал. 1000 ккал/7.5 = 133 г жиру. Це максимум! І не варто через такого переживати. Давайте перестанемо панікувати і ненавидіти себе за такі випадки!

⠀

Пам'ятайте 3 правила:

⠀

1. Щоб це було рідко. А не регулярно по п'ятницях або щовечора.

2. Не зважуємося вранці! Бережемо нерви. Нормально - встати на ваги через 3-4 дні після переїдання.

3. Відразу встаємо на правильні рейки. Не йдемо в загул і не доїдаємо новорічні салати. Вранці включаємо здорове харчування по режиму, тренування, п'ємо багато води.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Їжа перетравиться, водичка вийде, і ваша вага нормалізується.

Ще кілька порад:

⠀

Допоможіть кишечнику. Не мезимом! Їжте більше свіжих овочів, зелені та цільнозернових продуктів. Так ви швидше звільнитеся від наслідків застілля.

Більше рухайтеся. Не лежіть перед телевізором. Сходіть на гірку, каток або покатайтеся на лижах.

Ілюстративне фото (pexels.com)