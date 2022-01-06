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Дієтолог назвала 5 золотих правил розвантаження після новорічних свят

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Четвер 06 січня 2022 08:26
Дієтолог назвала 5 золотих правил розвантаження після новорічних свят Ілюстративне фото (instagram.com/natali_makienko)
Автор: Марина Настевич

Як відновитися після застілля? В першу чергу варто запобігти бажанню багатьох - розвантажувальний день або голод посилять стрес після збою режиму і застілля! Легкий день зробити можна, але через 2-3 дні після зайвої їжі, а не відразу.

Дієтолог Наталія Макієнко озвучила в Instagram головні правила розвантаження після святкових застіль.

1. Після застілля (перед сном) з'їдаємо чайну ложечку меду - це дасть бактерицидний консервуючий ефект, і їжа "не заграє". Вона в будь-якому випадку не засвоїться до ранку, зате самопочуття буде значно краще.

Дієтолог назвала 5 золотих правил розвантаження після новорічних свят

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Пропускаємо перший прийом їжі на наступний день і не їмо мінімум до 12:00-13:00. Інтервал між останнім прийомом їжі в святкову ніч і вашим сніданком/обідом повинен бути не менше 10-12 годин. П'ємо тільки воду або трав'яний чай.

3. По можливості виключіть/мінімізуйте після переїдання кофеїн і червоне м'ясо. Не ускладнюйте роботу організму ще більше - дайте йому відновитися. Їжте фрукти, овочі, легкий білок/рослинний білок, крупи. 1 день переїдання і підвищеного навантаження на печінку, нирки і підшлункову ми легко витримаємо, а ось 3-5…

4. Обов'язково на наступний день після будь-якого застілля і збою біоритмів (пізнього відходу до сну і т. д.) випивайте норму води + один додатковий стакан.

Дієтолог назвала 5 золотих правил розвантаження після новорічних свят

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Виключіть тренування, якщо лягли спати пізніше 01:00 та/або випили більше 2-х келихів алкоголю. Навантаження на серце і судини Вам не потрібне, і користі для фігури в такому стані організму теж не буде.

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