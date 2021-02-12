ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дієтолог розкрила правду про вплив цукру на шкіру і запропонувала рішення

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 12:15
Дієтолог розкрила правду про вплив цукру на шкіру і запропонувала рішення Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Цукор негативно впливає на організм в цілому, який же його шкоду для нашої шкіри і погіршує її стан, стверджує дієтолог Єва Шишова.

У своєму Instagram-акаунті фахівець розповіла, що відбувається зі шкірою тих, хто систематичновживає соладкое.

Якщо у вас вже є проблеми, висипання, почервоніння, то слід відмовитися від солодких продуктів. Цукор викликає запальні процеси в організмі, а почервоніння і акне – слідства внутрішніх запалень.

Надмірне споживання цукру може порушити вироблення колагену і еластину, які безпосередньо пов'язані з еластичністю і гладкістю шкіри. Це може призвести до швидкого старіння і утворення зморшок.

Дієтолог розкрила правду про вплив цукру на шкіру і запропонувала рішення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Знижує рівень гіалуронової кислоти при частому вживанні, яка відповідає за збереження рівня вологості шкіри. Через це шкіра стає сухою, збезводненої і виглядає мляво. Також це призводить до появи темних кіл під очима, набряків і розширених пор.

Цукор забирає нашу красу і молодість, тому раджу не зловживати їм, а краще всього замінити всі шкідливі солодощі на корисні (фрукти, сухофрукти, протеїнові батончики, пп-десерти і тд)

Дієтолог запропонувала альтернативу і поділилася рецептом одного з смачних і нешкідливих для здоров'я і фігури пп десертів.

Шарлотка з хрусткою скоринкою

КБЖУ на 100 г: 82/9,1/0,7/9,8

Інгредієнти:
– борошно житнє 50 р
– яйце 1 шт
– білок 2 шт
– кефір 1% 200 г
– яблуко 280 г
– розпушувач 10 г
– цукрозамінник за смаком

Дієтолог розкрила правду про вплив цукру на шкіру і запропонувала рішення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приготування:

Чистимо яблука від шкірки, нарізаємо, викладаємо у форму, посипаємо корицею. Замішуємо тісто, заливаємо яблука. Ставимо в розігріту до 180-200 градусів духовку на 30-50 хвилин.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко познайомила з топ-6 схем інтервального голодування.

До речі, дієтолог Світлана Нікітчук розкрила всю правду про каву без кофеїну і розповіла про шкоду звичайної.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Їжа здоровое питание дієтолог красота
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українські блогери застрягли на засніженій дорозі під Тернополем: служба порятунку відмовилася допомагати
Українські блогери застрягли на засніженій дорозі під Тернополем: служба порятунку відмовилася допомагати