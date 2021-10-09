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Дієтолог розповіла, як харчуватися восени, щоб не поправитися

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Субота 09 жовтня 2021 19:51
Дієтолог розповіла, як харчуватися восени, щоб не поправитися Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Не секрет, що харчування в осінньо-зимовий період відрізняється від раціону в теплі пори року. Коли холодно і похмуро, нам хочеться більш калорійної їжі, більш теплої і багатої триптофаном (речовина, яку ми отримуємо з їжі і з якої організм синтезує "гормон щастя" серотонін). Саме зараз всім повально хочеться какао/капучинко/чайок з цукеркою/булкою/тістечком.

Це природно, не хвилюйтеся: це перебудова організму і він дає нам сигнали переглянути раціон.

Але, якщо ми хочемо зберегти фігуру, нам потрібно очолити цей "осінній переворот", а не йти на поводу у бажання випити чаю з цукеркою по 10 разів на день. Про те, як харчуватися, щоб не набрати вагу восени, розповіла в Instagram дієтолог-нутриціолог Тіана Фіалкова.

Як не поправитися восени:

Перегляньте свій раціон (і його калорійність, якщо ви рахуєте калорії). Можливо, потрібно додати 100-200-300 ккал (тут індивідуально і залежить ще від того, скільки ви витрачаєте. Деякі з приходом осені взагалі перестають рухатися, що категорично не варто робити! Рух - життя, пам'ятаєте?

Якщо влітку ви рано вечеряли і це було нормою, а зараз вечорами мучить голод, посуньте час вечері ближче до 20:00 (тут теж індивідуально в залежності від вашого графіка)

Можливо, є сенс додати перекус, навіть якщо влітку вам вистачало 3-х разів їжі в день. Нехай цей перекус краще буде корисним і запланованим, ніж хаотичним і багато разів на день.

Дієтолог розповіла, як харчуватися восени, щоб не поправитися

Ілюстративне фото (pexels.com)

Не забувайте пити воду! Зараз, як ніколи прекрасно, "заходить" тепла, можна з лимоном, імбиром.

Займайтеся спортом! Це відмінне джерело ендорфінів. М'язова радість після тренування гарантована.

Потрібні продукти:

  • каші! Це і енергія, і ситість, і вітаміни з мінералами! І мінімальний ризик поправитися від каш, в порівнянні з солодким
  • овочі в термічній обробці
  • корисні жири - рослинні масла, вершкове масло, авокадо, оливки, сир, горіхи і насіння, жирна риба. Але пам'ятаємо - жирами легко перебрати калорійність їжі, контролюйте кількість в порції за раз.
  • продукти, що містять триптофан (сир, гриби, риба, бобові, кунжут...)

Дієтолог розповіла, як харчуватися восени, щоб не поправитися

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • продукти, що містять антиоксиданти - вітаміни А, Е, С, селен, астаксантин і т. д.

Раніше нутриціолог назвала потужний антиоксидант, який є на кожній кухні.

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