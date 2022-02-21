Дієтологи пояснили як придушити тягу до солодкого

Фахівці кажуть, що є три основні причини, за якими люди хочуть солодке: ви недостатньо їсте, ви їсте багато напівфабрикатів з додаванням цукру і солі або ви не відпочиваєте в повній мірі.

Дієтолог Емі Гудсон зазначає, що одна з умов для скорочення споживання цукру ситний і корисний сніданок. Вона запропонувала починати день з омлету з овочами і цільнозерновим тостом або вівсянки з додаванням грецького йогурту, фруктів і горіхів.

Для перекусів протягом дня фахівці радять вибирати багаті клітковиною і білком продукти. До їх числа, на її думку, відносяться сир і фрукти, йогурт і ягоди, в'ялена яловичина, батончик граноли і навіть шматочок тосту з арахісовим маслом, що містить багато клітковини. На думку дієтолога, перекушування важливі, тому що при сильному почутті голоду може виникнути бажання з'їсти солодке, щоб підняти рівень цукру в крові.

Якщо тяга до солодкого не проходить навіть після ситних і правильних прийомів їжі, Гудсон пропонує з'їсти кілька чорносливів. Вона додала, що цукор може підвищувати рівень серотоніну, тому важливо знайти альтернативні способи підтримки цього гормону на високому рівні. З цим завданням можуть впоратися фізичні вправи, сонячна погода і прогулянки на свіжому повітрі.

Дієтолог Лорен Манакер рекомендує звернути увагу на сон, оскільки недосип і втома можуть спровокувати тягу до солодкого. Відзначається, що спати потрібно сім-вісім годин на добу.

На думку Манакер, іноді організм вимагає цукор при нестачі магнію. "Щоб уникнути цього, переконайтеся, що ви їсте авокадо, горіхи та інші продукти, що містять магній, які допомагають впоратися з його дефіцитом в організмі. При необхідності можна також приймати добавки", - уклала вона.