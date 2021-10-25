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Додати в щоденний раціон: дієтолог назвала один незамінний компонент після 40

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Понеділок 25 жовтня 2021 14:25
Додати в щоденний раціон: дієтолог назвала один незамінний компонент після 40 Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Сучасне життя, з його швидкістю і часто неусвідомленим харчуванням на ходу, буває, не залишає шансу отримати всі необхідні організму мікроелементи з їжі. Разом з тим, вже після 25 років у людини перестає активно вироблятися колаген.

У когось цей процес може початися раніше, у когось пізніше. Але факт залишається фактом: колагену стає менше, розповіла в своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва.

Додати в щоденний раціон: дієтолог назвала один незамінний компонент після 40Колаген - не тільки красива шкіра, а й здоров'я суглобів і зв'язок (фото: pexels.com)

З огляду на, м'яко кажучи, нераціональне харчування, вироблення колагену може припинитися зовсім. А це дуже погано.

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Колаген - це не тільки шкіра. Він є основним будівельним матеріалом сполучної тканини: сухожиль, зв'язок. Міститься в кістках, стінках кровоносних судин, в рогівці очей, дентині зубів. Простіше сказати: він міститься скрізь.

Додати в щоденний раціон: дієтолог назвала один незамінний компонент після 40Кому точно потрібно приймати колаген - список нижче (фото: pexels.com)

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Тому, якщо є такі проблеми, колаген точно потрібно вводити в свій щоденний раціон:

  • артрити, артрози, остепороз
  • опущення органів
  • зниження кількості загального білка в аналізах
  • активно руйнуються зуби
  • випадає волосся
  • слабкий імунітет
  • стійка анемія
  • дефіцити вітамінів і мікроелементів
  • ферментопатії та інші проблеми з підшлунковою залозою
  • похилий вік

Додати в щоденний раціон: дієтолог назвала один незамінний компонент після 40Колаген потрібен навіть дітям (фото: pexels.com)

Якщо ви активно займаєтеся спортом, спробуйте замінити протеїнові коктейлі на колаген. Побачите інші результати.

Якщо є непереносимість лактози або аутоімунні захворювання (а багато хто про це знає), колаген буде чудовою альтернативою протеїну.

Та що говорити, колаген потрібен навіть дітям в період росту і статевого дозрівання. Це буде найкращий внесок у здоров'я вашої дитини.

Раніше нутриціолог назвала топ-7 продуктів, що підвищують тривожність, які всі їдять майже кожен день.

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