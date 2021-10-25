Додати в щоденний раціон: дієтолог назвала один незамінний компонент після 40
Сучасне життя, з його швидкістю і часто неусвідомленим харчуванням на ходу, буває, не залишає шансу отримати всі необхідні організму мікроелементи з їжі. Разом з тим, вже після 25 років у людини перестає активно вироблятися колаген.
У когось цей процес може початися раніше, у когось пізніше. Але факт залишається фактом: колагену стає менше, розповіла в своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва.
Колаген - не тільки красива шкіра, а й здоров'я суглобів і зв'язок (фото: pexels.com)
З огляду на, м'яко кажучи, нераціональне харчування, вироблення колагену може припинитися зовсім. А це дуже погано.
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Колаген - це не тільки шкіра. Він є основним будівельним матеріалом сполучної тканини: сухожиль, зв'язок. Міститься в кістках, стінках кровоносних судин, в рогівці очей, дентині зубів. Простіше сказати: він міститься скрізь.
Кому точно потрібно приймати колаген - список нижче (фото: pexels.com)
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Тому, якщо є такі проблеми, колаген точно потрібно вводити в свій щоденний раціон:
- артрити, артрози, остепороз
- опущення органів
- зниження кількості загального білка в аналізах
- активно руйнуються зуби
- випадає волосся
- слабкий імунітет
- стійка анемія
- дефіцити вітамінів і мікроелементів
- ферментопатії та інші проблеми з підшлунковою залозою
- похилий вік
Колаген потрібен навіть дітям (фото: pexels.com)
Якщо ви активно займаєтеся спортом, спробуйте замінити протеїнові коктейлі на колаген. Побачите інші результати.
Якщо є непереносимість лактози або аутоімунні захворювання (а багато хто про це знає), колаген буде чудовою альтернативою протеїну.
Та що говорити, колаген потрібен навіть дітям в період росту і статевого дозрівання. Це буде найкращий внесок у здоров'я вашої дитини.
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