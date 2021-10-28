Доступний аптечний засіб: нутриціолог назвала несподіваний продукт від набряків і целюліту

Несподівано, але факт: касторова олія - супертренд 2021! Забутий засіб, що використовується традиційно проти запорів і для росту волосся, насправді допомагає при безлічі захворювань.

А ще це масло - відмінний помічник в розгоні лімфи, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.

Касторова олія - відповідь на безліч проблем (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Касторова олія - це олія насіння отруйної рослини рицини. При виробництві масла отруйні речовини залишаються в макусі. Масло безпечно для застосування.

Рицинолеїнова кислота - рідкісна кислота, яка і визначає унікальні властивості касторової олії.

За словами Девіда Вільямса, медичного дослідника та біохіміка, вона "ефективна в запобігання розвитку різних вірусів, бактерій, дріжджів і цвілі, в якості місцевого лікування кератозу, запалення шкіри, фурункульозу, грибкових інфекцій нігтів, акне і хронічного свербіння".

У своїй статті Вільямс також каже, що в Індії насіння рицини використовується в медицині для лікування дизентерії, астми, запальних захворювань кишечника і сечового міхура, вагінальних інфекціях.

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Молекула кислоти має низьку вагу і здатна абсорбуватися трансдермально. Це означає, що можна не пити касторове масло, а використовувати в компресах і припарках.

Розігнати лімфу, прибрати набряки і целюліт - це все касторка! (фото: pexels.com)

Компреси з касторової олії використовуються для лікування:

інтоксикація

запору

застою лімфи, який в свою чергу викликає целюліт і набряки

холецистит

кишкових кольок (у тому числі дитячих)

СИБР та інші проблем шлунково-кишкового тракту

депресія

кіст, ендометріозу, порушень менструального циклу

екземи, псоріазу

лупи,

артриту, пневмонії, бронхіту, кашлю,

використовується при переймах на пізніх термінах вагітності.

Касторку ще з часів СРСР часто розбавляють рафінованою соняшниковою олією, і ефективність олії сильно знижується. Також в аптеках продається синтетична олійка. Тому важливо знайти касторове масло для лікувальних компресів і прийому всередину без домішок, не розбавлене, з 100% натуральної сировини.