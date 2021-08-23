Доступні кожному: нутриціолог назвала три простих продукти для молодої красивої шкіри
Серед продуктів, які дозволяють всьому організму залишатися молодим і здоровим, є всього три чемпіона. І, на щастя, вони доступні буквально всім.
Ці продукти можуть зберегти молодість природним і смачним шляхом, розповіла нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram.
Три продукти для молодої і здорової шкіри обличчя
- Стебла селери
Багатий: вітаміни А, В1, В2, В6, В9, С, магній, залізо, фосфор, фенолокислоти і амінокислоти.
Чим гарні: очищають і виводять зайву рідину з організму. Сік стебел селери олужує і має протизапальний ефект. Крім цього, селера запобігає і допомагає в лікуванні підвищеного артеріального тиску, порушень сну і навіть раку.
Додатковий бонус: відноситься до афродизіаків, тому підвищує лібідо у обох статей. А також благотворно впливає на стан шкіри.
Скільки є: 400-500 мл соку два рази на тиждень або частіше. Селера відмінно підходить для салатів і гарячого.
Ніяких розчинних сурогатів: лікар розповіла, яка кава небезпечна для здоров'я
Стебла селери дозволяють очистити організм (фото: pexels.com)
- Кавун
Багатий: Лікопін, бетакаротин, еллацин, маса різних вітамінів і мінералів, вода.
Чим гарний: насичує тіло рідиною. Каротиноїди захищають нашу шкіру, а вітаміни С і В2 борються з вільними радикалами. Кавун допомагає при набряках, виводить шлаки і токсини з організму, шкіра стає чистою і сяючою. Насіння багаті білком, мінералами і корисними жирними кислотами.
Дозування: за бажанням. Їжте кавун в сезон.
Крім йогуртів: лікар розповіла, як налагодити мікрофлору кишечника натуральним способом
У соку кавуна маса корисного (фото: pexels.com)
- Вершкове масло
Багатий: вітамінами А, Д, Е, CLA (ліноленова кислота), корисними жирами.
ВАЖЛИВО: мається на увазі масло Органік / біо, яке отримано з молока корів, що гуляли на волі і щипали травичку.
Чим добре: багате корисними жирами всіх видів, які мають протизапальний ефект і допомагають імунній системі.
Всі необхідні омега-3, омега-6 і арахідонова кислота знаходяться в ньому в ідеальному балансі. Масло благотворно впливає на нервову систему, мозок і шкіру. CLA допомагає будувати м'язи замість жиру. Також допомагає засвоїти кальцій. Єдине але: дві останніх властивості губляться при пастеризації.
Скільки є: скільки совість дозволить. Але не більше 250 гр в тиждень.
Раніше нутриціолог розповіла про помилки в харчуванні під час церковного посту.