Два простих кроки: дієтолог розповіла, як прийти до ідеальної фігури
Якщо ви прийняли вольове рішення, що пора зайнятися здоров'ям, але не знаєте з чого почати, то ось два простих кроки, які точно допоможуть.
Їх назвала дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram. Вона підкреслила, що виконувати їх варто, навіть якщо ці поради здадуться очевидними.
Вони допоможуть не тільки оздоровити організм, але також наблизять вас до фігури мрії.
Ці кроки позбавлять від виснажливих спроб схуднути в залі (фото: pexels.com)
Два простих кроки на шляху до фігури мрії
- Перше, що робимо, - йдемо на кухню і відкриваємо холодильник і шафки. Критично оцінюємо продуктовий набір на предмет консервантів, барвників і підсилювачів смаку.
Чого точно не повинно бути: ковбаси і сосисок, будь-якого м'яса, яке продається у вакуумних упаковках, неякісних сирів (почитайте склад, якщо є замінники молочних жирів - це отрута, а не сир).
Не повинно бути йогуртів з барвниками, сирків (в яких немає сиру, і які купують дітям).
Я, напевно, вас засмучу, але якщо ви почитаєте склади всіх солодощів з магазину, ви будете неприємно здивовані. Маргарин замість вершкового масла, пальмова олія, замінники какаомасла в шоколаді і цукерках. І просто величезна кількість цукру.
Якщо хочемо, щоб наші судини були здоровими, не було ризиків серцево-судинних катастроф, деменції в літньому віці, не їмо цю гидоту ні в якому разі.
Що повинно бути у холодильнику у людини, яка про себе піклується: свіже м'ясо, птиця, риба, морепродукти, яйця, сир, молоко, масло (якщо заміните коров'яче на козяче, буде взагалі супер), овочі, зелень, фрукти.
Що повинно бути в холодильнику у людини, яка про себе піклується (фото: pexels.com)
Цільнозернові крупи або крупи сірого кольору, горіхи, сухофрукти (крім родзинок і фініків), нерафіновані масла холодного віджиму, різні суперфуди. Це основа.
- Друге, не менш важливе - навчитися пити воду.
Відмовки типу "мій організм не просить", "в мене не лізе проста вода" - не приймаються. Це все звичка. Любите пити каву? Значить, полюбите пити воду.
Якщо досі не п'єте воду, значить, ви не знаєте, що стакан води вранці може врятувати людині життя і запобігти ризику інфаркту або інсульту. Простий стакан води!
Є ще відмовки, чому ви не п'єте воду? Дуже сподіваюся, що ні, що ви усвідомили всю серйозність проблеми.
Що буде з вами через 2-3 місяці, якщо ви почнете слідувати всього лише цим двом рекомендаціям, як думаєте? Варто спробувати!
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