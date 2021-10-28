Два простих кроки: дієтолог розповіла, як прийти до ідеальної фігури

Якщо ви прийняли вольове рішення, що пора зайнятися здоров'ям, але не знаєте з чого почати, то ось два простих кроки, які точно допоможуть.

Вони допоможуть не тільки оздоровити організм, але також наблизять вас до фігури мрії.

Їх назвала дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram . Вона підкреслила, що виконувати їх варто, навіть якщо ці поради здадуться очевидними.

Ці кроки позбавлять від виснажливих спроб схуднути в залі (фото: pexels.com)

Два простих кроки на шляху до фігури мрії

Перше, що робимо, - йдемо на кухню і відкриваємо холодильник і шафки. Критично оцінюємо продуктовий набір на предмет консервантів, барвників і підсилювачів смаку.

Чого точно не повинно бути: ковбаси і сосисок, будь-якого м'яса, яке продається у вакуумних упаковках, неякісних сирів (почитайте склад, якщо є замінники молочних жирів - це отрута, а не сир).

Не повинно бути йогуртів з барвниками, сирків (в яких немає сиру, і які купують дітям).

Я, напевно, вас засмучу, але якщо ви почитаєте склади всіх солодощів з магазину, ви будете неприємно здивовані. Маргарин замість вершкового масла, пальмова олія, замінники какаомасла в шоколаді і цукерках. І просто величезна кількість цукру.

Якщо хочемо, щоб наші судини були здоровими, не було ризиків серцево-судинних катастроф, деменції в літньому віці, не їмо цю гидоту ні в якому разі.

Що повинно бути у холодильнику у людини, яка про себе піклується: свіже м'ясо, птиця, риба, морепродукти, яйця, сир, молоко, масло (якщо заміните коров'яче на козяче, буде взагалі супер), овочі, зелень, фрукти.

Що повинно бути в холодильнику у людини, яка про себе піклується (фото: pexels.com)

Цільнозернові крупи або крупи сірого кольору, горіхи, сухофрукти (крім родзинок і фініків), нерафіновані масла холодного віджиму, різні суперфуди. Це основа.

Друге, не менш важливе - навчитися пити воду.

Відмовки типу "мій організм не просить", "в мене не лізе проста вода" - не приймаються. Це все звичка. Любите пити каву? Значить, полюбите пити воду.

Якщо досі не п'єте воду, значить, ви не знаєте, що стакан води вранці може врятувати людині життя і запобігти ризику інфаркту або інсульту. Простий стакан води!

Є ще відмовки, чому ви не п'єте воду? Дуже сподіваюся, що ні, що ви усвідомили всю серйозність проблеми.

Що буде з вами через 2-3 місяці, якщо ви почнете слідувати всього лише цим двом рекомендаціям, як думаєте? Варто спробувати!