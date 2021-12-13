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Не їж це! Дієтолог назвала дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає

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Понеділок 13 грудня 2021 08:27
Не їж це! Дієтолог назвала дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Існують дієтичні продукти, які не мають ніякого відношення до здорового харчування. Саме вони часто гальмують схуднення і навіть призводять до набору ваги.

Багато хто з нас купують продукти під враженням від реклами або виходячи з назви, але мало хто звертає увагу на склад.

Дієтолог Христина Шереметьєва перерахувала в Instagram кілька найпоширеніших псевдо ПП-продуктів, яких краще уникати.

Йогурт нежирний

Низький вміст жиру не гарантує низький вміст цукру в складі і низьку калорійність. Хочете йогурт з наповнювачем? Візьміть натуральний йогурт і додайте туди трохи фруктів.

Житні хлібці

Ви здивуєтеся, але в більшості таких хлібців використовується борошно вищого сорту, тобто оброблене. А це швидкі вуглеводи. І до складу входить багато цукру. Це продукт, на який точно не варто налягати. А хороших складів дуже мало.

Не їж це! Дієтолог назвала дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає

Ілюстративне фото (pexels.com)

Продукти без глютену

Дієтичними вони вважаються для тих, у кого реальна непереносимість глютену. Для всіх інших - це звичайні продукти, тільки дорожчі. І схуднути, сидячи просто на безглютенових продуктах, не вийде.

Мюслі/пластівці з додаванням цукру

Якщо в складі ваших мюслів є цукор, патока, різні сиропи, глюкозно-фруктозний зокрема, це вже не дієтичне харчування. Це калорійний десерт!

Не їж це! Дієтолог назвала дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає

Ілюстративне фото (pexels.com)

Протеїнові батончики

Їх часто використовують замість основної їжі, вважаючи корисними. Насправді калорійність більшості "корисних" батончиків приблизно дорівнює калорійності "шкідливої" шоколадки. Наприклад, в середньому Снікерсі 250 ккал, а в протеїновому – 200 ккал.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Нурія Діанова озвучила прості звички, які сприяють схудненню.

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