Не їж це! Дієтолог назвала дієтичні продукти, від яких вага тільки зростає
Існують дієтичні продукти, які не мають ніякого відношення до здорового харчування. Саме вони часто гальмують схуднення і навіть призводять до набору ваги.
Багато хто з нас купують продукти під враженням від реклами або виходячи з назви, але мало хто звертає увагу на склад.
Дієтолог Христина Шереметьєва перерахувала в Instagram кілька найпоширеніших псевдо ПП-продуктів, яких краще уникати.
Йогурт нежирний
Низький вміст жиру не гарантує низький вміст цукру в складі і низьку калорійність. Хочете йогурт з наповнювачем? Візьміть натуральний йогурт і додайте туди трохи фруктів.
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Житні хлібці
Ви здивуєтеся, але в більшості таких хлібців використовується борошно вищого сорту, тобто оброблене. А це швидкі вуглеводи. І до складу входить багато цукру. Це продукт, на який точно не варто налягати. А хороших складів дуже мало.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Продукти без глютену
Дієтичними вони вважаються для тих, у кого реальна непереносимість глютену. Для всіх інших - це звичайні продукти, тільки дорожчі. І схуднути, сидячи просто на безглютенових продуктах, не вийде.
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Мюслі/пластівці з додаванням цукру
Якщо в складі ваших мюслів є цукор, патока, різні сиропи, глюкозно-фруктозний зокрема, це вже не дієтичне харчування. Це калорійний десерт!
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Протеїнові батончики
Їх часто використовують замість основної їжі, вважаючи корисними. Насправді калорійність більшості "корисних" батончиків приблизно дорівнює калорійності "шкідливої" шоколадки. Наприклад, в середньому Снікерсі 250 ккал, а в протеїновому – 200 ккал.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Нурія Діанова озвучила прості звички, які сприяють схудненню.