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Від цих продуктів ви почнете худнути: дієтолог дала простий список

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Понеділок 10 січня 2022 18:01
Від цих продуктів ви почнете худнути: дієтолог дала простий список Дієтолог Ганна Гоголєва (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Після новорічних свят так і хочеться повернути вперту вагу "на місце", тож багато хто відразу сідає на дієту. Але жодні обмеження в харчуванні не потрібні, якщо додати до меню правильну їжу.

Дієтолог Ганна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування в Instagram дала список продуктів, вживаючи які, легко схуднути!

Отже, мій список продуктів для контролю ваги, хорошого травлення, очищення та схуднення (ох вже ці новорічні кілограми):

  • Ананас. Розщеплює непотрібні запаси жирів у тілі та полегшує перетравлення білків, позбавляє зайвої рідини.
  • Листова зелень. Позбавить набряклості, припухлості та залежності від солодкого.
  • Вода з лимоном. Якщо кислотність дозволяє, це найкращий засіб, щоб очистити організм, запустити травлення, привести до тонусу кишечник, очистити печінку.
  • Імбир. Допомагає збільшити вогонь травлення. Напої з імбиром через годину після щільної їжі допомагають позбавити тяжкості, покращують травлення.
  • Інжир. Допомагає вивести токсини з кишечника та очистити печінку.

Від цих продуктів ви почнете худнути: дієтолог дала простий списокЗелень (фото: pexels.com)

Чому просто не вибрати БАД чи ферменти чи іншу нісенітницю для схуднення? Та тому що біохімія тіла складніша!

Органіка завжди краща для організму. Наприклад, кальцій із добавок та камінців засвоюється в 10 000 разів гірше, ніж кальцій із рослин! Подумайте!

Від цих продуктів ви почнете худнути: дієтолог дала простий списокВода з лимоном (фото: pexels.com)

Так, якщо ви на Північному полюсі – і ні трави, ні овочів, ні фруктів немає, тоді вихід один прийом пігулок! Але якщо вам доступні супермаркети, то для підтримки організму завжди можна вибрати натуральні та природні продукти.

Раніше нутріціолог розповіла, як швидко впоратися із болем у горлі, простий спосіб.

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