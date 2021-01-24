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Це фантастика: Ольга Сумська захопила мережу красою і поділилася незвичайним смачним рецептом

Новость на русском → Неділя 24 січня 2021 14:21
Це фантастика: Ольга Сумська захопила мережу красою і поділилася незвичайним смачним рецептом Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Lite

Українська актриса Ольга Сумська обожнює готувати: вона часто ділиться рецептами, які вже підкорили її саму простотою в приготуванні, а також її сім'ю - неймовірним смаком. Якщо спробуєш - неможливо зупинитися!

Наприклад, Ольга згадала, що в дитинстві у неї було одне улюблене блюдо: яйця-грибочки. Зараз від нього в захваті чоловік Сумської Віталій Борисюк. Рецепт цієї страви зовсім не складний, робиться швидко - і всі члени сім'ї захваті.

І ось - черговий кулінарний шедевр від Сумської. На цей раз актриса готує десерт. Результати своїх праць Ольга запостила в Instagram разом зі своїм селфі.

Це фантастика: Ольга Сумська захопила мережу красою і поділилася незвичайним смачним рецептом

Важко сказати, яке фото викликало більше захоплення: портрет актриси або картинка з яблуками. Фанати засипали Сумську компліментами і назвали, як зазвичай, неймовірною красунею. А от яблука всім захотілося приготувати вдома.

Це фантастика: Ольга Сумська захопила мережу красою і поділилася незвичайним смачним рецептомОльга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska/)

Рецепт яблук у вині від Ольги Сумської

"Не можу не поділитись гарним рецептом зі зйомок моєї кулінарної програми. Отже,готуємо запечені яблука з чорносливом і курагою з білим вином. Тож, почистимо яблука (голден), робимо луночки, начиняємо чорносливом (можна додати грецькі горішки), обкладаємо курагою і заливаємо білим вином наполовину з водою(150/150), додавши корицю і трохи цукру (стевії)... Запікаємо 30-40хв... М-м-м-м-м! Це фантастика! Смачного!", - простим рецептом поділилася Ольга.

Нагадаємо, в одному з недавніх інтерв'ю, не стримуючи емоцій, Ольга зізналася, що свого часу не дала достатньо любові старшій доньці Антоніні Паперній, коли та була маленькою. Актриса несподівано розплакалася прямо перед камерою, розповідаючи про втрачений час, що не повернути назад.

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