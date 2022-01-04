Це працює: лікар розповіла, як вилікувати щитовидну залозу

Здоров'я щитовидної залози залежить від декількох факторів, які не так вже й складно взяти під контроль. Але вони вимагають бажання і наполегливості.

Про це у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла педіатр, нутриціолог і натуропат Оксана Ельхіссі.

Як допомогти щитовидній залозі працювати добре

1. Робота з ШКТ.

Перше, що потрібно зробити при будь-яких хворобах. Зменшити запалення, прибрати паразитів, поліпшити травлення.

2. Стрес.

Прибрати його з нашого життя ми не можемо, але змінити своє ставлення до стресу цілком в наших силах.

Для цього можна використовувати різноманітні способи: молитви, дихальні практики, медитації, робота з психологом.

3. Харчування.

99 % успіху в лікуванні проблем з щитовидкою полягає саме в зміні харчування! Прибрати цукор, глютен і молочку, а також харчове сміття – це мінімум, що потрібно зробити. А в ідеалі – аутоімунний протокол харчування мінімум на 3 місяці (проконсультуйтеся з фахівцем).

Здоров'я щитовидної залози (фото: pexels.com)

4. Зміна способу життя.

Робота зі сном, фізичною активністю, мисленням.

Всі ці фактори дуже сильно впливають на ЩЗ. І навчившись керувати ними, ми допоможемо і щитовидці працювати краще.

5. Заповнення дефіцитів.

Залізо, селен, йод та інші вітаміни і мікроелементи необхідні для хорошої роботи нашої щитовидки. Прибравши ці дефіцити, ми допоможемо ЩЗ і всьому організму.