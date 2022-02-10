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Це тренд: картопляне молоко обіцяє стати головною альтернативою звичайному

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Четвер 10 лютого 2022 19:09
Це тренд: картопляне молоко обіцяє стати головною альтернативою звичайному Ви вже чули про користь картопляного молока? (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

З тих пір як звичайне молоко з легкої руки дієтологів потрапило під заборону (від загрози алергій і запалень до ожиріння печінки та інших серйозних захворювань), на допомогу прийшли альтернативні варіанти молока.

Інновації не стояли на місці: кокосове, вівсяне, конопляне, молоко з полби, рисове, горохове, мигдальне, молоко з кешью, соєве, кунжутне, лляне, фісташкове, молоко з волоського горіха, молоко з макадамії, бананове молоко, з фундука...

І ось, зустрічайте, настала черга ... картопляного молока.

Британська мережа популярних супермаркетів опублікувала свій звіт про продукти харчування та напої, в якому прогнозується, що картопляне молоко стане найбільшою тенденцією альтернативного молока в 2022 році, пише forbes.com.

Як виявилося, картопляне молоко не менш корисне, ніж будь-яке з перерахованих вище, і, до того ж, відрізняється збалансованим нейтральним смаком.

Чим корисне картопляне молоко

Картопляне молоко, про яке йде мова в дослідженні, скоро можна буде знайти в супермаркетах, воно являє собою суміш, що складається в основному з картоплі (6%), води і рапсового масла, а також вітамінів, ароматизаторів і добавок, включаючи гороховий білок і клітковину цикорію.

Воно відрізняється низьким вмістом цукру і жиру, а також не містить загальних алергенів, лактози, молока, сої, глютену і горіхів.

Воно містить кальцій, вітамін D, рибофлавін, добову норму вітаміну B12, фолієву кислоту.

Це тренд: картопляне молоко обіцяє стати головною альтернативою звичайному

Картопляне молоко поки що не стало повноцінною заміною молоку звичайному (фото: pexels.com)

Що кажуть фахівці? Каліфорнійський дієтолог, доктор медичних наук Шарон Палмер пише, що, як і в будь-якому іншому, в картопляному молоці є свої плюси і мінуси.

Вміст кальцію і вітаміну D радує, але ось білка молоку не вистачає. Також картопляне молоко не може похвалитися багатим вмістом клітковини.

Поки що картопляне молоко не отримало широкої популярності в світі і не встигло зайняти своє місце на полицях супермаркетів, як і стати в один ряд з іншим рослинним молоком в меню кав'ярень.

А ось зробити картопляне молоко власноруч можна: фуд-блогер Бьянка продемонструвала свій рецепт.

1. Варимо очищену картоплю.

2. Змішуємо її з мигдальним порошком, ваніллю, підсолоджувачем, водою і збиваємо в блендері.

Раніше нутриціолог розповіла, як отримати фігуру мрії без будь-яких дієт.

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