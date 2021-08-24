Для фігури і здоров'я: нутриціолог розповіла, яким борошном краще замінити пшеничне
Випічка - і без глютену! Звучить трохи нереалістично? Насправді - все дуже просто, потрібно всього лише використовувати борошно із запропонованого нижче списку замість звичного - пшеничного.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.
Яке борошно для випічки використовувати замість пшеничного
- Гречане
Для пирогів, млинців, вафель і хліба! Відмінно ферментується, на ньому також можна робити закваску.
- Кукурудзяне
Дуууже смачні з нього коржі виходять. Просто бомба! Важливо вибирати органічну, так як 90 % звичайної кукурудзи - ГМО.
- Нутове
Не раз пекла на такому смачні коржі, з яких потім можна створити запаморочливі закуски.
Випічка буде корисною, якщо використовувати безглютенове борошно (фото: pexels.com)
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Лляне
Замінює в випічці яйце. Додаючи лляне борошно, вам гарантовані оладки, сирники, мафіни і шарлотки ідеальної консистенції.
- Кокосове
Для цукерочок, кексів; додаємо його до базового борошна - рисового або гречаного.
- Мигдальне
Дуже круте борошно для різного печива. Надає благородний смак і хрустку текстуру.
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На банановому борошні виходить буквально все (фото: pexels.com)
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Бананове
Мій фаворит! На ньому виходить все! Млинці, пироги, кекси, печива, коржі для торта. Воно просто створене для легкої і дуже смачної випічки.
- Вівсяне
Клейке і податливе, абсолютно не капризне борошно для пирогів, оладок і печива.
- А ще абсолютно приголомшливе борошно для коктейлів, смузі, супер боулів - це кедрове, конопляне, гарбузове і навіть з насіння чіа.
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