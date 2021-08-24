ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Для фігури і здоров'я: нутриціолог розповіла, яким борошном краще замінити пшеничне

Новость на русском →
Вівторок 24 серпня 2021 19:01
Для фігури і здоров'я: нутриціолог розповіла, яким борошном краще замінити пшеничне Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Випічка - і без глютену! Звучить трохи нереалістично? Насправді - все дуже просто, потрібно всього лише використовувати борошно із запропонованого нижче списку замість звичного - пшеничного.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.

Яке борошно для випічки використовувати замість пшеничного

  • Гречане

Для пирогів, млинців, вафель і хліба! Відмінно ферментується, на ньому також можна робити закваску.

  • Кукурудзяне

Дуууже смачні з нього коржі виходять. Просто бомба! Важливо вибирати органічну, так як 90 % звичайної кукурудзи - ГМО.

  • Нутове

Не раз пекла на такому смачні коржі, з яких потім можна створити запаморочливі закуски.

Для фігури і здоров'я: нутриціолог розповіла, яким борошном краще замінити пшеничне

Випічка буде корисною, якщо використовувати безглютенове борошно (фото: pexels.com)

Ніяких розчинних сурогатів: лікар розповіла, яка кава небезпечна для здоров'я

  • Лляне

Замінює в випічці яйце. Додаючи лляне борошно, вам гарантовані оладки, сирники, мафіни і шарлотки ідеальної консистенції.

  • Кокосове

Для цукерочок, кексів; додаємо його до базового борошна - рисового або гречаного.

  • Мигдальне

Дуже круте борошно для різного печива. Надає благородний смак і хрустку текстуру.

Крім яєчної шкаралупи: нутриціолог назвала прості продукти, багаті кальцієм

Для фігури і здоров'я: нутриціолог розповіла, яким борошном краще замінити пшеничнеНа банановому борошні виходить буквально все (фото: pexels.com)

  • Бананове

Мій фаворит! На ньому виходить все! Млинці, пироги, кекси, печива, коржі для торта. Воно просто створене для легкої і дуже смачної випічки.

  • Вівсяне

Клейке і податливе, абсолютно не капризне борошно для пирогів, оладок і печива.

  • А ще абсолютно приголомшливе борошно для коктейлів, смузі, супер боулів - це кедрове, конопляне, гарбузове і навіть з насіння чіа.

Ранішенутриціолог розповіла, як позбутися від аденоїдів натуральним способом.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!
Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України: гордості немає меж!