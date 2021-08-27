Готується швидко і не набридає: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданку
Кожна мама знає, в яку дилему іноді перетворюється питання сніданку для всієї родини. Щоб смачно, корисно, щоб не набридало... А ще, бажано, щоб приготування не забирало багато часу.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram поділилася саме таким рецептом сніданку: міні-омлети в духовці - відмінний сніданок для всієї родини!
Готуються і поїдаються такі омлети дуже швидко! Усередині кекси-омлети дуже соковиті, а завдяки варіації інгредієнтів їх можна готувати постійно - і вони не будуть набридати.
Такий сніданок сподобається кожному члену сім'ї (фото: instagram.com/biotorium)
Міні-омлети в духовці: спосіб приготування
Інгредієнт:
- Мілко нарізані улюблені овочі - 200 грам (приблизно 1 стакан),
- Яйця - 3 шт.,
- Сир - 50 грам,
- Молоко - 2 ст. л.,
- Сіль, перець - за смаком.
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Приготування:
- Ставимо духовку розігріватися до 180 градусів.
- У глибоку миску розбиваємо три яйця, додаємо молоко, дрібно нарізані овочі (можна взяти свіжі або заморожені), тертий сир, сіль і перець. Гарненько все перемішуємо.
- Масою заповнюємо формочки для кексів.
- Відправляємо міні-омлети в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15-20 хвилин (залежить від духовки).
- Коли форми охолонуть, виймаємо кекси. Приємного апетиту!
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