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Готується швидко і не набридає: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданку

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П'ятниця 27 серпня 2021 09:09
Готується швидко і не набридає: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданку Дітям точно сподобається такий сніданок (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кожна мама знає, в яку дилему іноді перетворюється питання сніданку для всієї родини. Щоб смачно, корисно, щоб не набридало... А ще, бажано, щоб приготування не забирало багато часу.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram поділилася саме таким рецептом сніданку: міні-омлети в духовці - відмінний сніданок для всієї родини!

Готуються і поїдаються такі омлети дуже швидко! Усередині кекси-омлети дуже соковиті, а завдяки варіації інгредієнтів їх можна готувати постійно - і вони не будуть набридати.

Готується швидко і не набридає: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданкуТакий сніданок сподобається кожному члену сім'ї (фото: instagram.com/biotorium)

Міні-омлети в духовці: спосіб приготування

Інгредієнт:

  • Мілко нарізані улюблені овочі - 200 грам (приблизно 1 стакан),
  • Яйця - 3 шт.,
  • Сир - 50 грам,
  • Молоко - 2 ст. л.,
  • Сіль, перець - за смаком.

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Приготування:

  1. Ставимо духовку розігріватися до 180 градусів.
  2. У глибоку миску розбиваємо три яйця, додаємо молоко, дрібно нарізані овочі (можна взяти свіжі або заморожені), тертий сир, сіль і перець. Гарненько все перемішуємо.
  3. Масою заповнюємо формочки для кексів.
  4. Відправляємо міні-омлети в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15-20 хвилин (залежить від духовки).
  5. Коли форми охолонуть, виймаємо кекси. Приємного апетиту!

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