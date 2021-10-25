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Не вистачає одного елемента: нутриціолог розповіла, чому волосся перестає рости

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Понеділок 25 жовтня 2021 19:21
Не вистачає одного елемента: нутриціолог розповіла, чому волосся перестає рости Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

"З волоссям біда... Була коса, залишився тоненький хвостик, волосся випадає, нове росте повільно або взагалі перестало рости, волосся тьмяне, кінчики січеться. Не допомагають ніякі доглядові процедури", - з такими запитами часто приходять до нутриціолога дівчата в надією повернути красу волоссю.

Причини випадіння волосся різні, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Марина Сергєєва. У більшості випадків всі вони, в кінцевому підсумку, зводяться до дефіцитів вітамінів і мінералів.

Не вистачає одного елемента: нутриціолог розповіла, чому волосся перестає ростиБілок - це і волосся, і шкіра (фото: pexels.com)

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Так чому, запитаєте ви, пропиваючи комплекси вітамінів "для волосся", їх стан не поліпшується? Загадка? А ще буває так, що подрузі допомогло, а вам ні? Буває таке?

Гаразд, не буду томити. З чого починаються дефіцити в організмі? З дефіциту білка. А дефіцит білка звідки береться? Варіанти два: або ми його не їмо в достатній кількості, або він у нас не засвоюється. Ні. Є ще варіант: ми навмисно перестали його їсти, тому що... так, він перестав засвоюватися.

Чому саме дефіцит білка призводить до нестачі вітамінів і мінералів в організмі? Пам'ятайте про другу за важливістю функцію білка - транспортну? Транспортні білки (амінокислоти) розносять в клітини всі поживні речовини, в тому числі, вітаміни і мінерали.

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Не вистачає одного елемента: нутриціолог розповіла, чому волосся перестає ростиКрасиві нігті і волосся - спасибі білкам (фото: pexels.com)

Що робити з дефіцитом білка

Якщо у людини дефіцит заліза (анемія) і ні лікарськими препаратами, ні добавками не вдається підняти його рівень - це говорить про те, що в організмі дефіцит білка. В даному випадку трансферину, який здійснює транспорт іонів заліза. Тепер зрозуміла моя думка?

Що робити? Знати, яка кількість білка потрібно саме вам, почати його їсти і працювати з нутриціологом над його засвоєнням. Працювати доведеться індивідуально з кожним. Це і аналізи, і коригування харчування, і підбір програми.

Раніше нутриціолог розповіла, чому не можна чиститися від паразитів самостійно, серйозна шкода здоров'ю.

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