Не вистачає одного елемента: нутриціолог розповіла, чому волосся перестає рости
"З волоссям біда... Була коса, залишився тоненький хвостик, волосся випадає, нове росте повільно або взагалі перестало рости, волосся тьмяне, кінчики січеться. Не допомагають ніякі доглядові процедури", - з такими запитами часто приходять до нутриціолога дівчата в надією повернути красу волоссю.
Причини випадіння волосся різні, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Марина Сергєєва. У більшості випадків всі вони, в кінцевому підсумку, зводяться до дефіцитів вітамінів і мінералів.
Білок - це і волосся, і шкіра (фото: pexels.com)
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Так чому, запитаєте ви, пропиваючи комплекси вітамінів "для волосся", їх стан не поліпшується? Загадка? А ще буває так, що подрузі допомогло, а вам ні? Буває таке?
Гаразд, не буду томити. З чого починаються дефіцити в організмі? З дефіциту білка. А дефіцит білка звідки береться? Варіанти два: або ми його не їмо в достатній кількості, або він у нас не засвоюється. Ні. Є ще варіант: ми навмисно перестали його їсти, тому що... так, він перестав засвоюватися.
Чому саме дефіцит білка призводить до нестачі вітамінів і мінералів в організмі? Пам'ятайте про другу за важливістю функцію білка - транспортну? Транспортні білки (амінокислоти) розносять в клітини всі поживні речовини, в тому числі, вітаміни і мінерали.
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Що робити з дефіцитом білка
Якщо у людини дефіцит заліза (анемія) і ні лікарськими препаратами, ні добавками не вдається підняти його рівень - це говорить про те, що в організмі дефіцит білка. В даному випадку трансферину, який здійснює транспорт іонів заліза. Тепер зрозуміла моя думка?
Що робити? Знати, яка кількість білка потрібно саме вам, почати його їсти і працювати з нутриціологом над його засвоєнням. Працювати доведеться індивідуально з кожним. Це і аналізи, і коригування харчування, і підбір програми.
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