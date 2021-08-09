Ідеальна продуктова корзина: yутриціолог розкрила секрети наповнення
У всіх різні дієтичні потреби і смакові переваги, але в цілому похід по магазинах за корисними продуктами означає візок, наповнений продуктами, багатими поживними речовинами.
Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram детально розписала вміст продуктового кошика тих, хто хоче харчуватися правильно і збалансовано.
Приклад того, що може містити продуктовий кошик для здорового харчування:
- Некрохмалисті овочі: цвітна капуста, спаржа, брокколі, солодкий перець, цибуля, часник, солодкий перець, зелень, цибуля-порей, гриби, огірок
- Фрукти: апельсини, банани, яблука, грейпфрут, лимони, чорниця, лохина, полуниця, груші, авокадо
- Білки: яйця, риба, курка, фарш з індички, тофу, морепродукти
- Крохмалисті овочі: солодка картопля, картопля, кабачки
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Зернові та бобові: кіноа, овес, коричневий і нешліфований рис, боби, гречка, сочевиця, ячмінь, булгур
- Горіхи, насіння і горіхова паста: гарбузове насіння, горіхи макадамія, мигдаль, натуральне арахісове масло
- Консерви: консервований лосось, сардини, консервована квасоля, тунець, кукурудза
- Масла і приправи: оливкова олія, масло авокадо, яблучний оцет, бальзамічний оцет, сушені спеції, мед
- Молочні та немолочні продукти: жирний грецький йогурт, сир пармезан, козячий сир, рослинне молоко з хорошим складом
- Снеки: темний шоколаду, сухофрукти, чіпси з овочів і фруктів.
Це далеко не повний список продуктів, але принцип зрозумілий. Немає нічого кращого різноманітного раціону. І звичайно, в цей список можна додавати і ваші улюблені страви і навіть заборонені продукти.
80% вашого раціону має бути правильним, 20% ми залишаємо для слабкостей.
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