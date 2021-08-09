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Ідеальна продуктова корзина: yутриціолог розкрила секрети наповнення

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Понеділок 09 серпня 2021 09:48
Ідеальна продуктова корзина: yутриціолог розкрила секрети наповнення Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

У всіх різні дієтичні потреби і смакові переваги, але в цілому похід по магазинах за корисними продуктами означає візок, наповнений продуктами, багатими поживними речовинами.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram детально розписала вміст продуктового кошика тих, хто хоче харчуватися правильно і збалансовано.

Приклад того, що може містити продуктовий кошик для здорового харчування:

  • Некрохмалисті овочі: цвітна капуста, спаржа, брокколі, солодкий перець, цибуля, часник, солодкий перець, зелень, цибуля-порей, гриби, огірок
  • Фрукти: апельсини, банани, яблука, грейпфрут, лимони, чорниця, лохина, полуниця, груші, авокадо
  • Білки: яйця, риба, курка, фарш з індички, тофу, морепродукти
  • Крохмалисті овочі: солодка картопля, картопля, кабачки

Ідеальна продуктова корзина: yутриціолог розкрила секрети наповнення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Зернові та бобові: кіноа, овес, коричневий і нешліфований рис, боби, гречка, сочевиця, ячмінь, булгур
  • Горіхи, насіння і горіхова паста: гарбузове насіння, горіхи макадамія, мигдаль, натуральне арахісове масло
  • Консерви: консервований лосось, сардини, консервована квасоля, тунець, кукурудза
  • Масла і приправи: оливкова олія, масло авокадо, яблучний оцет, бальзамічний оцет, сушені спеції, мед
  • Молочні та немолочні продукти: жирний грецький йогурт, сир пармезан, козячий сир, рослинне молоко з хорошим складом
  • Снеки: темний шоколаду, сухофрукти, чіпси з овочів і фруктів.

Це далеко не повний список продуктів, але принцип зрозумілий. Немає нічого кращого різноманітного раціону. І звичайно, в цей список можна додавати і ваші улюблені страви і навіть заборонені продукти.

80% вашого раціону має бути правильним, 20% ми залишаємо для слабкостей.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова назвала топ-10 причин, що заважають схуднути.

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