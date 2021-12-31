Ідеально з чаєм: нутриціолог дала рецепт простих і корисних бутербродів
Ситуація: ви чекаєте гостей і думаєте, чим будете пригощати їх до чаю. У холодну пору року до гарячого чаю так і проситься бутерброд! Правда, зупиняє перед такою закускою те, що такого "їсти не можна, адже це фастфуд".
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, що з'їсти бутербродик – не гріх, якщо він – правильний!⠀
Хліб для бутерброда: покроковий рецепт
Інгредієнт:
- 250 г зеленої гречки,
- 1/2 ст. настою чайного гриба або соку квашеної капусти,
- 1 ч. л. масла дхі,
- щіпка солі,
- щіпка куркуми,
- щіпка коріандру,
- жменя насіння гарбуза,
- спеції – за смаком.
Той же бутердрод, але корисний (фото: instagram.com/biotorium)
Приготування:
1. Попередньо замочену зелену гречку подрібнити в блендері з настоєм чайного гриба або соком квашеної капусти.
2. Накрити рушником і залишити для ферментації приблизно на 24 години (якщо у вас в квартирі тепло, то процес займе менше часу).
3. Тісто має піднятися і пахнути дріжджами. Не повинно бути неприємного запаху. У тісто додати по щіпці солі, куркуми, коріандру.
4. Змастити форму маслом, насипати насіння на форму і зверху на тісто.
5. Випікати в попередньо розігрітій до 180 гр. духовці, близько 1 години.
6. По готовності витягніть хліб з духовки, дайте йому охолонути і настоятися кілька годин.
Потім ми змажемо шматочки хліба паштетом (начинка може бути будь-якою).
Ідеально до чаю (фото: pexels.com)
Паштет: покроковий рецепт
Інгредієнт:
- 1⁄2 склянки чорної квасолі,
- 1⁄2 морква,
- 1⁄4 червоної цибулі,
- щіпка солі,
- зелень для прикраси,
- оливкова олія,
- часточка авокадо для прикраси.
Приготування:⠀
1. Варимо до готовності квасолю, зливаємо рідину.
2. Чистимо червону цибулю, моркву, готуємо масло оливкове, морську сіль, сік часточки лайма.
3. Всі інгредієнти пробиваємо в блендері до однорідної консистенції.
4. Мажемо на хліб і прикрашаємо зеленню, можна додати ще часточку авокадо.
Приємного апетиту!
Раніше нутриціолог розповіла, як підтримати печінку в період новорічних свят.