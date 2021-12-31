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Ідеально з чаєм: нутриціолог дала рецепт простих і корисних бутербродів

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П'ятниця 31 грудня 2021 18:01
Ідеально з чаєм: нутриціолог дала рецепт простих і корисних бутербродів Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ситуація: ви чекаєте гостей і думаєте, чим будете пригощати їх до чаю. У холодну пору року до гарячого чаю так і проситься бутерброд! Правда, зупиняє перед такою закускою те, що такого "їсти не можна, адже це фастфуд".

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, що з'їсти бутербродик – не гріх, якщо він – правильний!⠀

Хліб для бутерброда: покроковий рецепт

Інгредієнт:

  • 250 г зеленої гречки,
  • 1/2 ст. настою чайного гриба або соку квашеної капусти,
  • 1 ч. л. масла дхі,
  • щіпка солі,
  • щіпка куркуми,
  • щіпка коріандру,
  • жменя насіння гарбуза,
  • спеції – за смаком.

Ідеально з чаєм: нутриціолог дала рецепт простих і корисних бутербродівТой же бутердрод, але корисний (фото: instagram.com/biotorium)

Приготування:

1. Попередньо замочену зелену гречку подрібнити в блендері з настоєм чайного гриба або соком квашеної капусти.

2. Накрити рушником і залишити для ферментації приблизно на 24 години (якщо у вас в квартирі тепло, то процес займе менше часу).

3. Тісто має піднятися і пахнути дріжджами. Не повинно бути неприємного запаху. У тісто додати по щіпці солі, куркуми, коріандру.

4. Змастити форму маслом, насипати насіння на форму і зверху на тісто.

5. Випікати в попередньо розігрітій до 180 гр. духовці, близько 1 години.

6. По готовності витягніть хліб з духовки, дайте йому охолонути і настоятися кілька годин.

Потім ми змажемо шматочки хліба паштетом (начинка може бути будь-якою).

Ідеально з чаєм: нутриціолог дала рецепт простих і корисних бутербродів

Ідеально до чаю (фото: pexels.com)

Паштет: покроковий рецепт

Інгредієнт:

  • 1⁄2 склянки чорної квасолі,
  • 1⁄2 морква,
  • 1⁄4 червоної цибулі,
  • щіпка солі,
  • зелень для прикраси,
  • оливкова олія,
  • часточка авокадо для прикраси.

Приготування:

1. Варимо до готовності квасолю, зливаємо рідину.

2. Чистимо червону цибулю, моркву, готуємо масло оливкове, морську сіль, сік часточки лайма.

3. Всі інгредієнти пробиваємо в блендері до однорідної консистенції.

4. Мажемо на хліб і прикрашаємо зеленню, можна додати ще часточку авокадо.

Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог розповіла, як підтримати печінку в період новорічних свят.

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