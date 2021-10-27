Ідеально для осені: нутриціолог дала рецепт гарячого блюда для всієї родини
Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Мами знають: приготувати смачну вечерю, яка сподобається всій родині,- справжній виклик! А якщо хочеться, щоб їжа була ситною і корисною, завдання і зовсім ускладнюється.
Але вихід, звичайно, є! Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram запропонувала свій рецепт курячої грудки - ідеально для вечері в осінню вогку пору.
Куряча грудка - ситно і корисно (фото: pexels.com)
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Куряча грудка з сиром і шпинатом: рецепт
Інгредієнт:
- Куряча грудка (велике філе) - 500 грам
- Сир твердий - 50 грам
- Моцарелла - 50 грам
- Шпинат свіжий - 100 грам
- Сіль і приправи за смаком
Від такої вечері ніхто не відмовиться! (фото: pexels.com)
Приготування:
- Ставимо розігріватися духовку на 200 градусів.
- Твердий сир і моцарелу натираємо на середній тертці.
- Шпинат ретельно промиваємо і дрібно шаткуємо.
- З'єднуємо 2 види сиру, шпинат, додаємо сіль і спеції.
- Гарненько перемішуємо.
- Грудку посипаємо сіллю і робимо в ній розрізи - кишеньки. Глибокі, гострим ножем. Кишеньки краще робити трохи навскоси, так вони виходять довшими.
- Заповнюємо кишеньки начинкою з сирів і зелені. Чи не занадто щільно, інакше при запіканні начинка вилізе назовні.
- Викладаємо філе в посуд для запікання, обгорнуту фольгою.
- Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 200 градусах, 45 хвилин.
- Під час запікання 2 рази виймаємо філе з духовки і поливаємо його соком, що виділився.
Вечеряємо із задоволенням!
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