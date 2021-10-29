Імуностимулятор і антиоксидант: нутриціолог назвала незамінний продукт для здоров'я і молодості

Секрет молодості, здоров'я і краси - це не якась чарівна таблетка, це... чарівна водорість спіруліна.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, які були відкриття в рамках цього продукту в дослідженнях за минулі півстоліття. ⠀

Водорості творять чудеса (фото: pexels.com)

1. Білок.

Протеїн спіруліни перевищує протеїн курячого яєчного жовтка (48%), який визнаний еталоном за кількістю його змісту.

Цікаво: у Південній Америці до підкорення місцевого населення іспанцями і португальцями люди покладалися тільки на спіруліну як на джерело протеїну. Ось на чому, виявляється, ынки і ацтеки вирощували свої м'язи протягом 5 тисяч років.

2. Імуностимулятор.

Доведено, що спіруліна має імуномодулюючі та противірусні властивості.

3. Склад. Спіруліна містить:

залізо (більше, ніж у червоному м'ясі),

Вітамін Е,

цинк, кальцій, селен, калій і марганець,

вітаміни групи В,

Вітамін К,

вітамін А у вигляді бета-каротину,

Йод.

Металотіонеїни - білки з високим вмістом цистеїну, здатні зв'язувати цинк, мідь, селен, кадмій, ртуть, срібло, миш'як і важкі метали. Спіруліна містить велику кількість антиоксидантів і протизапальних речовин.

4. Особливу популярність спіруліна отримала після того, як в 1988 р НАСА запропонувало вирощувати її в космосі для використання космонавтами.

5. Антиоксидантні та протизапальні властивості.

Якщо коротко - прощай, старість. Спіруліна є джерелом антиоксидантів, які можуть захистити від окисного пошкодження клітин.

Спіруліна подарує здоров'я і гарний настрій (фото: pexels.com)

6. Діабет.

Спіруліна знижує рівень глюкози в крові. Крім того, додаткове застосування цієї водорості дає більше шансів на підвищення чутливості до інсуліну.

7. Холестерин.⠀

Спіруліна може знизити загальний холестерин, "поганий" холестерин ЛПНЩ і тригліцериди, в той же час підвищуючи "хороший" холестерин ЛПВЩ.

8. Мозок.⠀

Захищає стовбурові клітини в мозку від скорочення зростання при запаленні.

9. Алергія.

Спіруліна здатна ефективно зменшувати закладеність носа, чхання, свербіж, сльозотечу з очей, алергічний риніт. І це далеко не всі дослідження, які говорять про те, що вживання спіруліни - крок до здоров'я і молодості.

Увага: не варто займатися самолікуванням, перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.