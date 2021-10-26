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Інфекція та вірус у дітей: нутриціолог розповіла, як допомогти імунітету дитини

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Вівторок 26 жовтня 2021 10:09
Інфекція та вірус у дітей: нутриціолог розповіла, як допомогти імунітету дитини Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Мами, які бажають своїм дітям здоров'я, часто ... позбавляють їх можливості отримати міцний імунітет на все життя. Як? Надмірно їх оберігаючи від вірусів і мікробів!

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Діти повинні хворіти! До чого я? Деякі батьки вводять своїх чад в операційну стерильність, дезинфікуючи будинки і надягаючи маски, не дозволяючи імунній системі рости і розвиватися - і оберігати дитину в майбутньому.

Інфекція та вірус у дітей: нутриціолог розповіла, як допомогти імунітету дитиниНе варто "трястися" над дитиною (фото: pexels.com)

З самого народження вчиться не тільки нервова система, а й імунна. Їй ще в дитинстві необхідно показати, як виглядають віруси і бактерії, щоб вона в подальшому розуміла, що з ними необхідно робити. Інфекції вчать імунітет стримувати реакцію, бути більш протизапальною!

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Запам'ятайте - діти повинні хворіти! Для повноцінного формування імунної системи. Зустрічаючись з інфекцією, організм набуває імунологічну пам'ять, яка допоможе людині в майбутньому стати стійкою до даного інфекційного збудника.

Так, якщо дитинство проходить в напівстерильному середовищі, то імунна система просто не отримує "освіту", що призводить до безлічі проблем у дорослої людини, з якими доводиться працювати лікарям.

Інфекція та вірус у дітей: нутриціолог розповіла, як допомогти імунітету дитиниВарто дати дитині "нормально похворіти" (фото: pexels.com)

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Недавні дослідження свідчать, що якщо дитина росте в стерильному оточенні, якщо її оберігають від інфекцій і застуд, у неї набагато вище схильність до алергічних захворювань. Її імунній системі просто нема з чим боротися, і вона починає реагувати на навколишній світ за алергічним типом.

"Стерильний спосіб життя" збільшує ймовірність не тільки алергічних і аутоімунних захворювань, а й інших проблем: онкологія і схильність до хронічного запалення. А хронічне запалення це ризик і серцево-судинних захворювань, деменції, ожиріння та ін.

Вікно пластичності закривається після 5-8 років. Відчепіться від дитини. Дайте їй спокійно похворіти.

Чому дитині так важливо хворіти в дитинстві

  • А ви знаєте, якщо дитина заразиться Епштейн-Барр в два роки, то це знижує ризик алергій, а після 2 - вже не знижує.
  • Хто перехворів на вітрянку до 8 років, ті скорочують ймовірність астми, пізніше - ні. Якщо ви даете дитині хворіти, не знижуючи температури і не напихаючи її таблетками, після одужання ви отримаєте різкий стрибок у зростанні, розумовому розвитку. Такий ось бонус.
  • Лихоманка - найцінніша захисна реакція, контрапункт всього імунітету.

Раніше нутриціолог назвала топ-7 продуктів, які підвищують тривожність.

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