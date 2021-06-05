Як позбутися від цукрової залежності: 10 порад від нутриціолога

Обмежити цукор в своєму раціоні не так вже й просто. Особливо, коли він є не тільки в шоколаді, цукерках, а в соусах, хлібі і навіть в соках.

Як відучити себе від цукру:

1. Читати етикетки. Не беріть продукти, на етикетці яких цукор в будь-якій формі (цукор, сахароза, глюкоза, фруктоза, кукурудзяний сироп) перерахований серед перших трьох інгредієнтів. Також потрібно уникати білого борошна, яке міститься в багатьох видах хліба і в макаронних виробах, тому що організм швидко перетворить її в цукор.



2. Поступова відмова від продуктів, що містять цукор. Для початку приберіть зі свого раціону продукти з високим вмістом цукру, в тому числі фастфуд, перероблені продукти, газовану воду і фруктові напої.



3. Витримати 7-10 днів без цукру. Цього достатньо, щоб побороти залежність. Якщо в процесі відмови ви відчуваєте нездужання, можна підтримати себе фруктами і 1-2 квадратиками гіркого шоколаду.



4. Якщо дуже хочеться солодкого, його потрібно з'їсти. Але не все тістечко, а зовсім трохи. Дуже повільно і смакуючи. Після того, як наполеглива потреба в солодощах вас покине, можна ввести в раціон трохи темного шоколаду, фрукти.



5. Прибрати зайвий кофеїн. Надлишок кофеїну посилює симптоми сахарозалежності. Найкраще перейти на чай або цикорій.





Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Приймати вітаміни. Бідна поживними речовинами їжа викликає бажання поїсти в цілому і тягу до солодкого зокрема. При лікуванні цукрозалежності особливо важливі: магній, йод, хром, вітамін С, B6, D. доповнюйте вітамінний комплекс прийомом риб'ячого жиру або Омега-3.



7. Вибирати цілісні продукти. Це неперероблені фрукти, овочі, зернові та м'ясо. Більшість з них має низький глікемічний індекс і не підживлює бажання з'їсти солодкого. Чи не підгодовує, а значить не дозволяє розмножуватися, грибкової та бактеріальної мікрофлори кишечника.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.vlasnyuk)