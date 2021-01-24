Яка гарна: Лілія Ребрик захопила мережа луком в шубці і поділилася рецептом кексу за п'ять хвилин

Українська ведуча Лілія Ребрик радує фоловерів у соцмережі не тільки стильними луками, а й корисними рецептами і порадами.

Так, нещодавно ведуча поділилася секретами виховання дочки-підлітка. Наприклад, коли маля захоче крутий телефон, бо такий вже давно є у всіх її однокласниць, ось що варто відповісти, на думку Лілії.

А сьогодні два в одному: Ребрик поділилася стильним луком у вишуканій шубі і розкрила секрет "швидкого кексу", він готується за п'ять хвилин - і можна бігти гуляти.

"Погода сьогодні - просто як юна весна! Тому не гайте часу - біжіть приймати сонячні ванни, насолоджуватися свіжим повітрям, бо ж ніхто знає коли там морози повернутися (кажуть синоптики, що наступного тижня)", - написала Лілія.

Отже, не варто витрачати час на стояння біля плити, ведуча порадила захопити чай в термосі і кекс, який ви зробите за лічені хвилини, та йти гуляти.

Рецепт кексу від Лілії Ребрик

"- Змішайте по 4 столових ложки борошна вищого гатунку і цукру, по 3 столових ложки какао і молока, одне яйце, 1 столову ложку оліі, додайте розпушувач тіста (десь одна четверта чайної ложки) і трохи солі.

- Добре все перемішайте, має вийти однорідна маса.

- Поділіть по кружках об'єднання об'ємом десь по 150 мл або зробіть один великий кекс у чашці 250-300 мл І в мікрохвильовку - на максимальну потужність (звісно, годину може коливатися залежно від фірми микрохвильовки).

- Не лякайтеся: кекси сильно піднімуться, але коли вони готові, то не мають "опуститься", коли дістаєте їх. Перетримати кекси також не варто, тому коли перший раз готуєте - стежте!

- Я ставлю на повну потужність на 2 хвилини. Думаю, у духовці теж можна зробити, наприклад, у глиняних горщиках.

- Ну а тепер - беріть чай, гарячий кекс і на прогулянку!", - поділилася ведуча.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Фолловери написали Лілії, що вона нереально красива в цій шубці і подякували за такий корисний рецепт.

Нагадаємо, ведуча розповіла, чим рятується від холодів, які "накрили" всю країну.