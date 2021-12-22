Як їсти картоплю і яйця: ці популярні поради щодо харчування можуть тільки нашкодити

Навіть не дивлячись на велику кількість фудблогерів, дієтологів і нутриціологів, які у всіх соцмережах пояснюють, як харчуватися правильно, багатьом все ще важко буває відокремити правду від вигадки.

Ці факти ще раз доводять: щоб не нашкодити здоров'ю, не варто вірити всьому, що радять в Інтернеті.

seasonedpros.ca навели кілька корисних фактів з досліджень вчених, які можуть здивувати навіть ЗСЖ.

Тож яйця, врешті-решт, – це шкідливо або корисно? Великі порції їжі раз день –гірше трьох маленьких? Чи навпаки? Яких продуктів слід уникати, а які додавати в свій раціон?

Обирайте с головою (фото: pexels.com)

Факти про корисне харчування, яким не завжди варто вірити

"Знежирені продукти" – всього лише маркетинговий хід

Коли дотримуєшся дієти або намагаєшся харчуватися більш здоровою їжею, термін "знежирений" звучить, як подарунок небес. Здавалося б, можна їсти навіть морозиво, печиво і всі свої улюблені страви, якщо вони мають диво-етикетку із зазначенням "низький вміст жиру".

Насправді цей термін – просто хитрий маркетинговий хід 80-х років, тоді трапився справжній бум турботи про своє здоров'я. У "знежирених" продуктах збільшена кількість трансжирів. Тож часто – це просто заміна одного ризику для здоров'я іншим.

Насправді не потрібно пити 8 склянок води щодня

Одеа з усіх відомих мало не з дитинства порад звучить так: людям потрібно вісім склянок води щодня. Звичайно, це правда, що вода – невід'ємна частина вашого здорового способу життя, але для багатьох людей вісім склянок – це вже перебір. Відштовхуватися варто від потреб свого організму, а не від прочитаної в Інтернеті ради.

Невеликі прийоми їжі – зовсім не запорука підтягнутою фігури

Одна з найпоширеніших дієтичних тенденцій, яка спостерігається останнім часом, – потрібно їсти шість разів на день невеликими порціями.

Теорія полягає в тому, що вживання декількох невеликих прийомів їжі замість трьох великих прийомів їжі допомагає підтримувати метаболізм і полегшує спалювання калорій. Але це далеко не завжди так. Дослідження показали, що помітної різниці практично немає, а невеликі прийоми їжі зберігають відчуття голоду протягом усього дня.

Як обрати корисну їжу (фото: pexels.com)

Досить панічно боятися яєць

Яйця – ще один предмет вічних суперечок вчених. Їх то виправдовують і радять в будь-який час дня, то "псують їм репутацію" і застерігають з'їдати більше, ніж парочку в день – та ще й раз на тиждень.

Хоч це і правда, що яєчні жовтки містять холестерин, кількість трансжирів, які ще більше небезпечні для організму, в них досить низька. А ще яйця є недорогим джерелом білка і безлічі інших поживних речовин.

Картопля – не ворог людини

Протягом багатьох років він вважався шкідливим блюдом, з якого боку не подивися. Виявляється, картоплю теж несправедливо обмовили. Останнім часом фахівці з харчування стали знаходити в картоплі все більше користі – і навіть радять його їсти, правда, в розумних кількостях.

Сирі овочі – не завжди найкращий вибір

Що стосується овочів, то, на загальну думку, їх можна збирати прямо в саду і з'їсти мало не з грядки! Багато хто думає, що приготування овочів знижує їх харчову цінність. У деяких випадках вірним буде зробити якраз навпаки! Наприклад, морква стає в рази кориснішою якраз після приготування.

Заморожені фрукти та овочі – не менш поживні, ніж свіжі

Більшість людей купують в супермаркеті свіжі, а не заморожені продукти. Хоча не заморожені варіанти можуть здатися більш свіжими, насправді часто вони зберігаються набагато довше, ніж заморожені. До того ж їх часто обробляють для зберігання при транспортуванні, а перші просто закинули в морозильну камеру.

Морква (фото: pexels.com)

Біле м'ясо – не обов'язково корисніше темного

Люди, які піклуються про своє здоров'я, з більшою ймовірністю оберуть біле м'ясо, а не темне, вважаючи його більш здоровим варіантом. У той час, як темне м'ясо трохи більш калорійне, ключове слово тут "трохи". Темне м'ясо містить багато поживних речовин, яких немає в білому м'ясі.

Здорове харчування вимагає зусиль, жертв і знань. Знання того, що добре і що погано для вашої дієти, може допомогти вам вести більш здоровий спосіб життя.

Критично ставтеся до порад щодо здорового харчування, які ви чуєте, проводите дослідження і запитуйте свого лікаря про кращі варіанти. Чим більше ви будете поінформовані, тим більше покращаться ваші звички в їжі.