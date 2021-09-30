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Красива шкіра і відчуття ситості: дієтолог назвала головний суперфуд осені

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Четвер 30 вересня 2021 13:38
Красива шкіра і відчуття ситості: дієтолог назвала головний суперфуд осені Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Продукт, який так і манить своєю яскравістю,виділяється серед інших коренеплідних "побратимів", та однаково смакує як в комбінації з оливковою олією, так і з корицею.Зустрічайте, гарбуз!

Дієтолог Наталія Самойленко на сторінці в Instagram розповіла, чим же корисний цей дарунок осені і як краще його вживати.

По-перше, гарбуз - один із найвідоміших джерел бета-каротину – потужного антиоксиданту, який організм перетворює у вітамін А.

Ваші очі

Гарбуз містить лютеїн та зеаксантин, які запобігають розвитку катаракти та можуть сповільнити розвиток макулярної дегенерації. Одна чашка гарбуза може надати 200% рекомендованої добової норми вітаміну А, що допомагає бачити чітко, особливо в умовах недостатнього освітлення.

Красива шкіра і відчуття ситості: дієтолог назвала головний суперфуд осені

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ваш імунітет

Окрім бета-каротину, гарбуз містить вітаміни С, Е, залізо та фолієву кислоту – всі вони сприяють покращенню імунної функції, прискоренню загоєння ран.

Гарбузова олія допомагає боротися з бактеріальними та грибковими інфекціями. Крім того, в гарбузі міститься майже 20% рекомендованої добової норми вітаміну С, що може допомогти швидше одужати при застуді.

Ваш артеріальний тиск

Насичення м’якоті калієм має вирішальне значення для зниження артеріального тиску, а несмажене та несолоне насіння наповнене мінералами (в першу чергу, цинком) та рослинними стеринами, що підвищують рівень ліпопротеїдів високої щільності ("хорошого" холестерину) та допомагають регулювати показники тиску.

Красива шкіра і відчуття ситості: дієтолог назвала головний суперфуд осені

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ваша ситість

Завдяки вмісту клітковини, додавання гарбуза сприяє травленню та надовго зберігає відчуття ситості.

Ваш сон

Гарбузове насіння містить триптофан – амінокислоту, яка допомагає виробляти таку хімічну речовину, як серотонін. Окрім гарного настрою та відчуття радості, він є ключовим гравцем для сприяння міцного та якісного сну.

Ваша шкіра

Антиоксидантна сила бета-каротину допомагає боротися з процесами старіння через захист від ультрафіолетових променів, знімати запалення, завдяки чому Ваша шкіра та тіло в цілому будуть почуватися спокійнішими та щасливішими.

Красива шкіра і відчуття ситості: дієтолог назвала головний суперфуд осені

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І пам’ятайте, що цей суперфуд в раціоні здорової людини– це не зовсім про гарбузове лате чи мафін. Обмежуйте доданий цукор, оброблені продукти та ароматизатори.

Обирайте більш корисні варіанти у вигляді запеченого гарбуза, пюре, хумусу або супу.

До слова, нутриціолог Ганна Нікольска назвала головні суперфуди осені для міцного імінітету.

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