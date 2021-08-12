Критично важливо: нутриціолог розповіла, яку рибу краще перестати їсти

Риба і морепродукти критично важливі в раціоні. Особливо жінкам і дітям. Головне джерело незамінних омега-3 кислот - це не БАДи в баночках, а саме жирна дика риба.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.

Всім відомо, що омега-3 має масу переваг. Наприклад, допомагає знижувати запалення, яке виникає при будь-яких захворюваннях.

Білок - джерело незамінних амінокислот. В даний час 90% жінок і дітей відчувають колосальну, критичну нестачу білка.

Дика риба багата вітаміном A, D, E, а також йодом і фосфором.

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Важливо, де рибу ростили і чим її годували (фото: pexels.com)

Яку рибу не можна їсти