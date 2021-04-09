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Як лялька Барбі: Марго Роббі розкрила секрет харчування для ідеальної фігури

Новость на русском → США, П'ятниця 09 квітня 2021 17:30
Як лялька Барбі: Марго Роббі розкрила секрет харчування для ідеальної фігури Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbie)
Автор: Lite

Марго Роббі - одна з найпопулярніших голлівудських актрис - може похвалитися бездоганною зовнішністю і стрункою фігурою. Але за зізнанням самої дівчини, вона ніколи не була одержима дієтами. Дотримуватися режиму вона готова тільки заради ролей. І нова з них вимагає від зірки докласти всі зусилля: Марго готується зіграти ляльку Барбі.

Щоб домогтися лялькових параметрів, для Роббі розробили спеціальну дієту. Секретами її знаменитість розповіла в інтерв'ю для британського Women's Health.

Головне правило дієти, якої дотримується Марго: ніяких солодощів і мінімум вуглеводів.

"Мій сніданок зазвичай складається з вівсяної каші і коктейлю, що підвищує імунітет. На обід я їм курячий салат, а на вечерю - стейк з тунця з бататом. Протягом дня я п'ю чай, яким просто одержима з тих пір, як жила у Великобританії".

Щоб закріпити результат, Марго також додала в своє життя більше спорту. Дівчина стала відвідувати тренування на розтяжку і пілатес. У звичайному житті вона прихильник більш творчих і захоплюючих навантажень: уроки танців або гра в теніс розвивають, а заодно відмінно спалюють калорії.

Як лялька Барбі: Марго Роббі розкрила секрет харчування для ідеальної фігуриМарго знає, як перетворитися у Барбі (фото: instagram.com/margotrobbie)

Цікаво, що при переїзді в США Марго перейнялася і місцевою кухнею. Вона полюбила їсти гамбургери і картоплю фрі і запивати все це пивом. Тепер дівчині доведеться відмовитися на час від улюблених страв.

"Їжа для мене дуже важлива. Я обожнюю гамбургери і картоплю фрі, які замовляю з пінтою пива. У США моє улюблене блюдо - подвійний трюфельний бургер: він подається з трюфельним сирним фондю, трюфельним айолі і трюфельною глазур'ю", - поділилася актриса своїми кулінарними фантазіями.

Також Марго Роббі поділилася секретним експрес-методом для ідеальної шкіри.

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