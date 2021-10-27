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Кулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейки

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Середа 27 жовтня 2021 13:30
Кулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейки Фото: кулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейки (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Американські млинці - ті самі панкейки, які люблять їсти на сніданок, поливаючи сиропами герої фільмів і серіалів - насправді готуються дуже просто. По суті, вони небагато чим відрізняються від наших тонких млинців - тісто потрібно більш густе і в нього додають розпушувач.

Як побалувати себе і сім'ю смачними american pancakes, розповів кулінар Сергій Джуренко.

Сергій каже, що такі млинці подаються c різними закусками і начинками, наприклад c бананами. Але найчастіше їх просто поливаються варенням, сметаною або улюбленим з дитинства згущеним молоком.

Інгредієнти для панкейків:

  • Борошно - 6 склянок (780 г)
  • Молоко - 4 склянки
  • Яйця - 8 шт
  • Цукор - 10 ст. л.
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Розпушувач для тіста - 1 пакетик
  • Ванілін за смаком
  • Рослинна олія для смаження

Покрокове приготування млинців

У глибокій мисці змішайте всі сухі компоненти - борошно, розпушувач для тіста (замість гашеної соди), caxap, сіль, ванілін. Ретельно перемішайте, щоб суміш була однорідною.

Яйця і молоко кімнатної температури збийте міксером до утворення абсолютно однорідної маси - це дуже важливо. Яєчно-молочна маса для випікання повинна нагадувати піну.

Після збивання додавайте в яєчно-молочну піну суміш борошна і сухих компонентів, невеликими порціями, продовжуючи перемішувати. Суміш повинна бути абсолютно однорідною і без грудок.

Кулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейкиКулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейкиКулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейкиКулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейки

Тісто має вийти трохи густіше, ніж готують для оладок на кефірі, щоб млинці вийшли пишні.

Розжарте сковорідку і змастіть її насадженим на вилку шматочком сала або ж додайте трохи рослинної олії. Так потрібно робити перед кожним млинцем. Сковорідка при цьому повинна бути дуже гарячою.

Виливайте на сковорідку тісто порціями, з розрахунку по невеликому ополонику рідкого тіста на один ідеальний млинець.

Час випічки млинця - 20-30 секунд c кожної сторони. Треба стежити, щоб вони не пригоріли, a тільки отримали приємний золотисто-коричневий відтінок.

Кулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейкиКулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейки

Готові панкейки складаємо на приготовлену тарілку стопкою, так вони менше остигають.

Коли все готово, вмикайте фантазію і придумуйте, з чим найсмачніше. Звичайно, найсмачніші млинці c кленовим сиропом. Або зі згущеним молоком. Можна полити сметаною, або посипати корицею або ж жменею смаженого кунжутного насіння.

Дуже смачно полити американські млинці медом або фруктовим сиропом: полуничним, малиновим, вишневим.

Кулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейкиКулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейки

Раніше Сергій розповів також, як приготувати той самий американський яблучний пиріг.

Також Євген Клопотенко поділився секретом простого листкового тіста, яке можна готувати вдома.

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