Кращий антиоксидант: Нутриціолог назвала одну потрібну на кожній кухні приправу
Куркума і її чудодійні для здоров'я організму властивості сьогодні знайомі практично всім. Але ж ще якихось 20 років тому ми зовсім не були з нею знайомі. Зараз же всі, хто цікавиться здоровим харчуванням, знають, що вона корисна.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла Нутриціолог Катерина Йенсен.
Корисні властивості куркуми:⠀
- загальна протизапальна дія,
- антиоксидант - тобто, відновлює клітини після пошкоджень,
- знижує рівень холестерину,
- перешкоджає утворенню тромбів,
- стимулює виробництво жовчі (і саме тому цікава нам в рамках детокса),
- допомагає травленню-зокрема, в шлунку,
- зменшує прояви екземи та псоріазу.
Куркума добре "спрацювалася" з перцем (фото: pexels.com)
Як приманяти куркуму
В їжі - якомога більше!
І в холодних, і в гарячих стравах. Наприклад, можна додати свіжий корінь куркуми прямо в чай, а також в смузі. Куркумою в порошку можна посипати гарячі страви.
Для тих, хто цікавиться здоровим харчуванням: скільки потрібно куркуми в день? Лікувальна норма куркуми-мінімум ½ ч. л. в день сухого порошку.
Також куркуму можна купити в капсулах - і приймати як ліки.
Важливо: найкраще використовувати куркуму в поєднанні з чорним перцем. Куркума занадто швидко виводиться з організму, не встигаючи засвоїться. А чорний перець прискорює засвоєння будь-якої їжі - в тому числі і куркуми.
"Увага: при будь-яких гастритах, виразках шлунка або кишечника чорний перець краще або виключити зовсім, або застосовувати з обережністю в невеликих дозах. У таких ситуаціях краще обійтися просто куркумою. Нехай вона і не засвоїться на 100 %, але так ви собі не нашкодите", - попередила Катерина.
Нагадаємо, нутриціолог дала рецепт соку, який поставить будь-якого на ноги вже на другий день після застуди.
Також не пропустіть: чи так вже потрібен ролер для обличчя, як у б'юті-блогерів? Розповідає косметолог.