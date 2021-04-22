Кращий антиоксидант: Нутриціолог назвала одну потрібну на кожній кухні приправу

Куркума і її чудодійні для здоров'я організму властивості сьогодні знайомі практично всім. Але ж ще якихось 20 років тому ми зовсім не були з нею знайомі. Зараз же всі, хто цікавиться здоровим харчуванням, знають, що вона корисна.

Корисні властивості куркуми:⠀

загальна протизапальна дія,

антиоксидант - тобто, відновлює клітини після пошкоджень,

знижує рівень холестерину,

перешкоджає утворенню тромбів,

стимулює виробництво жовчі (і саме тому цікава нам в рамках детокса),

допомагає травленню-зокрема, в шлунку,

зменшує прояви екземи та псоріазу.

Куркума добре "спрацювалася" з перцем (фото: pexels.com)

Як приманяти куркуму

В їжі - якомога більше!

І в холодних, і в гарячих стравах. Наприклад, можна додати свіжий корінь куркуми прямо в чай, а також в смузі. Куркумою в порошку можна посипати гарячі страви.

Для тих, хто цікавиться здоровим харчуванням: скільки потрібно куркуми в день? Лікувальна норма куркуми-мінімум ½ ч. л. в день сухого порошку.

Також куркуму можна купити в капсулах - і приймати як ліки.

Важливо: найкраще використовувати куркуму в поєднанні з чорним перцем. Куркума занадто швидко виводиться з організму, не встигаючи засвоїться. А чорний перець прискорює засвоєння будь-якої їжі - в тому числі і куркуми.

"Увага: при будь-яких гастритах, виразках шлунка або кишечника чорний перець краще або виключити зовсім, або застосовувати з обережністю в невеликих дозах. У таких ситуаціях краще обійтися просто куркумою. Нехай вона і не засвоїться на 100 %, але так ви собі не нашкодите", - попередила Катерина.