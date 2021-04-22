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Кращий антиоксидант: Нутриціолог назвала одну потрібну на кожній кухні приправу

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 19:03
Кращий антиоксидант: Нутриціолог назвала одну потрібну на кожній кухні приправу Така приправа корисна всім (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Куркума і її чудодійні для здоров'я організму властивості сьогодні знайомі практично всім. Але ж ще якихось 20 років тому ми зовсім не були з нею знайомі. Зараз же всі, хто цікавиться здоровим харчуванням, знають, що вона корисна.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла Нутриціолог Катерина Йенсен.

Корисні властивості куркуми:⠀

  • загальна протизапальна дія,
  • антиоксидант - тобто, відновлює клітини після пошкоджень,
  • знижує рівень холестерину,
  • перешкоджає утворенню тромбів,
  • стимулює виробництво жовчі (і саме тому цікава нам в рамках детокса),
  • допомагає травленню-зокрема, в шлунку,
  • зменшує прояви екземи та псоріазу.

Кращий антиоксидант: Нутриціолог назвала одну потрібну на кожній кухні приправуКуркума добре "спрацювалася" з перцем (фото: pexels.com)

Як приманяти куркуму

В їжі - якомога більше!

І в холодних, і в гарячих стравах. Наприклад, можна додати свіжий корінь куркуми прямо в чай, а також в смузі. Куркумою в порошку можна посипати гарячі страви.

Для тих, хто цікавиться здоровим харчуванням: скільки потрібно куркуми в день? Лікувальна норма куркуми-мінімум ½ ч. л. в день сухого порошку.

Також куркуму можна купити в капсулах - і приймати як ліки.

Важливо: найкраще використовувати куркуму в поєднанні з чорним перцем. Куркума занадто швидко виводиться з організму, не встигаючи засвоїться. А чорний перець прискорює засвоєння будь-якої їжі - в тому числі і куркуми.

"Увага: при будь-яких гастритах, виразках шлунка або кишечника чорний перець краще або виключити зовсім, або застосовувати з обережністю в невеликих дозах. У таких ситуаціях краще обійтися просто куркумою. Нехай вона і не засвоїться на 100 %, але так ви собі не нашкодите", - попередила Катерина.

Нагадаємо, нутриціолог дала рецепт соку, який поставить будь-якого на ноги вже на другий день після застуди.

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