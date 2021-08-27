Кращий імуностимулятор: нутриціолог розповіла, як легко захистити організм від вірусів

Осінь - яскравий і затишний сезон, багато хто чекає навіть з великим нетерпінням, ніж літо. А щоб не зіпсувати собі осінній настрій застудами і вірусами, потрібно заздалегідь подбати про свій імунітет.

Спеціаліст з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, що підняти імунітет і зміцнити захисні сили організму допоможе одна ложка олії чорного кмину вранці.

Масло чорного кмину:⠀

1. Нормалізує роботу серцево-судинної системи.

2. Активізує роботу травної системи.

3. Зміцнює імунну систему організму.

4. Нормалізує роботу нервової системи.

Натуральні масла особливо знадобляться восени, в сезон застуд (фото: pexels.com)

Масло чорного кмину допомагає при: здутті живота, функціональної недостатність печінки, виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, діареї, для поліпшення апетиту, при мігрені, виснаженні організму, подагрі, маткових кровотечах, як жарознижуючий і потогінний засіб, як протиглистовий і протигрибковий засіб, при головних, вушних, зубних болях, при високому артеріальному тиску, геморої, для лікування простатиту і навіть при ракових пухлинах.

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Також, воно допоможе, якщо є: синусит, відхаркувальний сухий кашель, бронхіальна астма, бронхіт, тонзиліт, гайморит, алергії будь-якого типу, дерматофіт з локалізацією уражень нігтів і стоп, ревматизм і м'язово-скелетні захворювання, екзема, облисіння і вогнищева алопеція, псоріаз, проказа, вугри.

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Як використовувати масло чорного кмину: рецепт і дозування

Дорослий приймати по 1-2 ч. л. (5 мл) в день вранці і ввечері натщесерце, запиваючи склянкою води (при бажанні, у воді можна розвести одну чайну ложку меду), або через годину після прийому їжі. Тривалість - не менше 1 місяця.⠀

МЧТ можна використовувати для зовнішнього застосування для догляду за волоссям і нігтями, шкірою голови, обличчя і тіла. Вміст ефірних масел дозволяє застосовувати його для ароматерапії і масажу.

Протипоказання:

- індивідуальна непереносимість компонентів,

- вагітність,

- годування груддю,

- наявність імплантатів в організмі.

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Для дітей⠀

1-2 роки - по 15 крапель 2 рази на день разом з 50 мл молока і 50 мл морквяного соку.

3-6 років - 1 / 2 ч. л. разом з молоком 50 мл молока і 100 мл морквяного соку.

6-12 років - 1 ч. л. на 50 молока і 150 мл морквяного соку.

Від 12 років - 1,5-2 ч. л. на 50 мл молока і 200 мл морквяного соку.

Приготування: морквяний сік (свіжовичавлений) і молоко (соєве, мигдальне, кешью) змішати і додати масло (доза за віком). Всі імунні засоби краще приймати вранці.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.