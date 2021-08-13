Можна знайти в будь-якому магазині: нутриціолог назвала три головні продукти проти старіння
У чому суть харчування антіейдж? Воно засноване на дії тих речовин, які тіло використовує для самовідновлення.
Причому, проявляється це не тільки зовні, коли ми бачимо, що людина виглядає не по роках молодо. Головні особливості такого харчування - це справжні зміни всередині, на рівні кожної клітинки. Саме так і відбувається омолодження: на клітинному рівні.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.⠀
На жаль, не всі продукти можуть похвалитися тим, що продовжують молодість. Але деякі, причому найдоступніші, особливо в цьому досягли успіху.
Наприклад, ці 3 продукти. Мало того, що вони - джерело речовин, які борються за збереження молодості. Ще їх можна купити практично в будь-якому магазині!⠀
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Чорний шоколад творить чудеса (фото: pexels.com)
Три продукти проти старіння
- Буряк
Чим багатий: водорозчинною клітковиною, фолієвою кислотою, калієм, холіном, гіалуроновою кислотою, каротиноїдами.
Чим хороша: допомагає виводити токсини і вільні радикали з тіла, завдяки високому вмісту водорозчинної клітковини. Чистить кров і збагачує кров і шкіру киснем. Заряджає енергією. Добре підходить для детоксикації.
Скільки: скільки душі завгодно. Свіжовичавлений сік, салати зі свіжої та вареного буряка, борщі - відмінні варіанти.
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Буряк - джерело молодості (фото: pexels.com)
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Какао або дуже темний шоколад
Чим багатий: флавоноїдами особливої групи (флавоноли).
Чим гарний: має протизапальну дію і бореться з вільними радикалами, що призводять до передчасного старіння. Крім цього, какао активує серотонін, який робить нас щасливими.
Ск: до 30 грам 85%-го шоколаду в день.
Важливо! Мова - про темний, не про молочний шоколад з вмістом какао мінімум 80%. Ще краще брати органічний какао-порошок високої якості або купити зерна і подрібнити їх в кавомолці. А після посипати їм кашу і десерти.
- Петрушка
Чим багата: миристицином, вітаміном С, каротиноїдами, хлорофілом.
Чим хороша: має протизапальний ефект і містить масу антиоксидантів, які захищають клітини. Чистить кров і допомагає виробленню глютатиона, головного ключа до молодості тіла. Крім цього, петрушка допомагає позбавиться від набряків.
Ск: 1 велика жменя (30-40 грам) 3 рази на тиждень. Найпростіший спосіб - смузі і салати з додаванням петрушки.
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