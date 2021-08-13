Можна знайти в будь-якому магазині: нутриціолог назвала три головні продукти проти старіння

Причому, проявляється це не тільки зовні, коли ми бачимо, що людина виглядає не по роках молодо. Головні особливості такого харчування - це справжні зміни всередині, на рівні кожної клітинки. Саме так і відбувається омолодження: на клітинному рівні.

У чому суть харчування антіейдж? Воно засноване на дії тих речовин, які тіло використовує для самовідновлення.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.⠀

На жаль, не всі продукти можуть похвалитися тим, що продовжують молодість. Але деякі, причому найдоступніші, особливо в цьому досягли успіху. Наприклад, ці 3 продукти. Мало того, що вони - джерело речовин, які борються за збереження молодості. Ще їх можна купити практично в будь-якому магазині!⠀

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Чорний шоколад творить чудеса (фото: pexels.com)

Три продукти проти старіння

Буряк

Чим багатий: водорозчинною клітковиною, фолієвою кислотою, калієм, холіном, гіалуроновою кислотою, каротиноїдами.

Чим хороша: допомагає виводити токсини і вільні радикали з тіла, завдяки високому вмісту водорозчинної клітковини. Чистить кров і збагачує кров і шкіру киснем. Заряджає енергією. Добре підходить для детоксикації.

Скільки: скільки душі завгодно. Свіжовичавлений сік, салати зі свіжої та вареного буряка, борщі - відмінні варіанти.

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Буряк - джерело молодості (фото: pexels.com)

Какао або дуже темний шоколад

Чим багатий: флавоноїдами особливої групи (флавоноли).

Чим гарний: має протизапальну дію і бореться з вільними радикалами, що призводять до передчасного старіння. Крім цього, какао активує серотонін, який робить нас щасливими.

Ск: до 30 грам 85%-го шоколаду в день.

Важливо! Мова - про темний, не про молочний шоколад з вмістом какао мінімум 80%. Ще краще брати органічний какао-порошок високої якості або купити зерна і подрібнити їх в кавомолці. А після посипати їм кашу і десерти.

Петрушка

Чим багата: миристицином, вітаміном С, каротиноїдами, хлорофілом.

Чим хороша: має протизапальний ефект і містить масу антиоксидантів, які захищають клітини. Чистить кров і допомагає виробленню глютатиона, головного ключа до молодості тіла. Крім цього, петрушка допомагає позбавиться від набряків.

Ск: 1 велика жменя (30-40 грам) 3 рази на тиждень. Найпростіший спосіб - смузі і салати з додаванням петрушки.