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Навіть у людей зі здоровим ШКТ: дієтолог розповіла, що призводить до печії

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 08:29
Навіть у людей зі здоровим ШКТ: дієтолог розповіла, що призводить до печії Тетяна Лакуста (instagram.com/dr.lakusta/)
Автор: Lite

Неприємне відчуття за грудниною, відчуття гарячого і печіння, відчуття кислоти і неприємного смаку в роті. Саме так пацієнти описують печію, розповіла доктор Тетяна Лакуста.

Дієтолог у своєму Instagram дала рекомендації, на що звернути увагу, якщо у вас таке відчуття було хоч раз в житті.

"Є категорія людей, які відчувають її тільки в певні моменти: при переїданні, при вагітності, при вживанні певних продуктів. При цьому регулярних симптомів немає.

Якщо немає регулярних і повторюваних симптомів і при цьому ви чітко розумієте, що якщо, наприклад, не пити каву натщесерце - печії ніколи і не буде, то влаштовувати паніку та гвалтувати доктора призначити "зонд" теж не треба (в цьому моменті багато здивуються, що виявляється є люди, які хочуть добровільно ковтати той самий страшний "шланг").

Навіть у людей зі здоровим ШКТ може траплятися періодично печія під впливом їжі на мускулатуру сфінктера стравоходу (що не дає проходити вмісту шлунка в стравохід)", - розповіла Лакуста.

Навіть у людей зі здоровим ШКТ: дієтолог розповіла, що призводить до печії
Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Поради Лакусти: знання біохімії їжі, які будуть корисні

1. Кофеїн. Ця молекула знижують тонус сфінктера, тому від продуктів з її надлишком, вас часом і згинає в вогнедихаючому пориві. Кола, шоколад, какао, кава.

2. Нікотин і етанол - молекули, які дарують спокій і задоволення, а заодно дарують рефлюкс і печію, знижуючи тонус сфінктера.

3. Насичені жирні кислоти - ці жири містяться в жирному молочному (сир, вершки, масло), м'ясі, салі, какао-масло, маргарин. Вони розслаблюють сфінктер, уповільнюють проходження їжі в кишечник, стимулюють виділення холецистокініну, який теж розслаблює сфінктер.

4. Капсаїцин - пекуче речовина з гострої їжі. Воно уповільнює проходження їжі з шлунка в кишечник, стимулюючи переповненість. Воно жирорастворююче, тому гостре запивати водою - немає сенсу. (Зрозуміло, чому подають айран до гострого?)

5. Фруктові і овочеві кислоти - підвищують кислотність і при поганому змиканні сфінктера - привіт, печія (томати, томатна паста, цитрусові, сирі цибуля і часник).

І обов'язково до уваги для мам і бабусь! Під печією може маскуватися інфаркт і стенокардія. Якщо печія виникає після швидкої ходьби і переживань, а не їжі - вам терміново до кардіолога.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як підтримати печінку і жовчний міхур. Піклуватися про те, щоб печінка виробляла якісну жовч в достатній кількості, необхідно всім.

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