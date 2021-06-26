Міф чи реальність? Дієтолог розкрила всю правду про сезонну фруктову дієту

Зараз літо, на вулиці стоїть спека, і досить часто від бажаючих покрасуватися в бікіні можна почути твердження: "буду худнути на фруктах!". І ще одна часта сезонна мотивація - запастися вітамінами на зиму. Але чи працює це? І, якщо працює, то як? Чи стійкий результат і що відбувається з організмом?

Ось кілька міфів про фруктову дієту, які слід розвінчати перед тим. як примати рішення, слідувати їй чи ні.

Слідуючи такій системі харчування, можна легко позбутися від зайвих кілограм

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це правда тільки частково. Як і на будь-який гіпокалорійній дієті, на фруктах можна схуднути, але результат не буде стабільним.

Фруктова дієта сильно не збалансована. У ній практично немає білків і жирів. Чим довше ми сидимо на фруктовій дієті, тим більше виснажуємо організм, що рано чи пізно призведе до харчового зриву.

А це практично зі 100%-ю ймовірністю гарантує повернення всіх пішли кіло. А іноді можна навіть набрати більше, ніж до схуднення - організм буде страхуватися від можливих ексцентричних витівок з Вашого боку і запасати кіло!



Висновок: позбавитися від зайвого на фруктовій дієті можна, але не надовго! До того ж, така схема харчування - вірний шлях до в'янучої шкіри і целюліту!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дотримуватися фруктової дієти дуже легко!

Це неправда. Фруктова дієта досить голодна і не дає продуктивне насичення.

Голод після фруктів з'являється дуже швидко і, в підсумку, щоб відчувати себе ситим, потрібно практично постійно жувати. Згадайте відчуття - яблуко в кості перекусу. У багатьох воно провокує ще сильніший голод.



Норма фруктів в день при збалансованому харчуванні 300-350 грамів, навіть в сезон.

Та й запастися вітамінами на зиму неможливо! Краще заморожуйте ягоди і їжте з взимку заготовки.