Мігрені і тяга до солодкого: як правильно підбирати важливий мікроелемент для здоров'я і імунітету

Про те, що такий елемент, як магній, є життєво-важливим елементом, який знаходиться у всіх тканинах організму і необхідний для нормального функціонування клітин, чув, напевно, кожен.

Натуропат Юлія Альошина на сторінці в Instagram взялася роз'яснити деякі моменти у використанні даного елемента.

Як же все-таки визначити, чи є у Вас дефіцит магнію і ознаки його нестачі?

М'язові спазми, наприклад, мимовільні посмикування, тики, тремор.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Порушення сну, зокрема, безсоння.

Печія.

Пристрасть до солодкого. При гіпомагніємії (дефіциті магнію) енергетичні ресурси організму виснажуються швидше, а потреба в солодкому збільшується.

Підвищена стомлюваність і апатія.

Прискорене серцебиття, поколювання в руках і ногах, оніміння.

Сечокам'яна хвороба.

Закреп.

Мігрень.

Високий тиск.

Порушення пам'яті і концентрації уваги, дратівливість, тривога, фобії у дітей.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яка ж форма магнію підходить Вам?

1.Глицинат магнію. Така форма найкраще заспокоїть і розслабить організм ввечері або допоможе поліпшити настрій в цілому. Підходить для довгострокового застосування і заповнення дефіциту магнію.

2.Цитрат магнію. Ця форма дешевша, добре засвоюється. Якщо ви іноді страждаєте закрепами, то ця форма магнію може найкраще підходити Вам.

3.Карбонат магнію. Така форма рекомендована при кислотному рефлексі та інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

4.Малат магнію. Підходить при болях в м'язах і швидкій стомлюваності, порушеннях сну.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Таурат магнію. Хороший варіант для тих, хто має проблеми з серцем і високий тиск. Покращує роботу м'язів, усуває нервові тики і стабілізує рівень цукру в крові.

6.Хлорид магнію. Така форма магнію підійде при м'язових спазмах і для розслаблення, виводить токсини з організму.

7. Оротат магнію. Хороший варіант для осіб з серцево-судинними захворюваннями.

Перед прийомом будь-яких препаратів і БАДів порадьтеся з лікуючим фахівцем!