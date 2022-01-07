ru ua
Пт, 07 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мігрені і тяга до солодкого: як правильно підбирати важливий мікроелемент для здоров'я і імунітету

Новость на русском →
П'ятниця 07 січня 2022 08:41
Мігрені і тяга до солодкого: як правильно підбирати важливий мікроелемент для здоров'я і імунітету Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Про те, що такий елемент, як магній, є життєво-важливим елементом, який знаходиться у всіх тканинах організму і необхідний для нормального функціонування клітин, чув, напевно, кожен.

Натуропат Юлія Альошина на сторінці в Instagram взялася роз'яснити деякі моменти у використанні даного елемента.

Як же все-таки визначити, чи є у Вас дефіцит магнію і ознаки його нестачі?

  • М'язові спазми, наприклад, мимовільні посмикування, тики, тремор.

Мігрені і тяга до солодкого: як правильно підбирати важливий мікроелемент для здоров'я і імунітету

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Порушення сну, зокрема, безсоння.
  • Печія.
  • Пристрасть до солодкого. При гіпомагніємії (дефіциті магнію) енергетичні ресурси організму виснажуються швидше, а потреба в солодкому збільшується.
  • Підвищена стомлюваність і апатія.
  • Прискорене серцебиття, поколювання в руках і ногах, оніміння.
  • Сечокам'яна хвороба.
  • Закреп.
  • Мігрень.
  • Високий тиск.
  • Порушення пам'яті і концентрації уваги, дратівливість, тривога, фобії у дітей.

Мігрені і тяга до солодкого: як правильно підбирати важливий мікроелемент для здоров'я і імунітету

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яка ж форма магнію підходить Вам?

1.Глицинат магнію. Така форма найкраще заспокоїть і розслабить організм ввечері або допоможе поліпшити настрій в цілому. Підходить для довгострокового застосування і заповнення дефіциту магнію.

2.Цитрат магнію. Ця форма дешевша, добре засвоюється. Якщо ви іноді страждаєте закрепами, то ця форма магнію може найкраще підходити Вам.

3.Карбонат магнію. Така форма рекомендована при кислотному рефлексі та інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

4.Малат магнію. Підходить при болях в м'язах і швидкій стомлюваності, порушеннях сну.

Мігрені і тяга до солодкого: як правильно підбирати важливий мікроелемент для здоров'я і імунітету

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Таурат магнію. Хороший варіант для тих, хто має проблеми з серцем і високий тиск. Покращує роботу м'язів, усуває нервові тики і стабілізує рівень цукру в крові.

6.Хлорид магнію. Така форма магнію підійде при м'язових спазмах і для розслаблення, виводить токсини з організму.

7. Оротат магнію. Хороший варіант для осіб з серцево-судинними захворюваннями.

Перед прийомом будь-яких препаратів і БАДів порадьтеся з лікуючим фахівцем!

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко розповіла про корисний напій, ідеальний для зими.

Читайте LITE в Google News
Поради лікаря Поради нутриціолога
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ворожіння в січні 2022: в які дні і як можна дізнатися свою долю
Ворожіння в січні 2022: в які дні і як можна дізнатися свою долю