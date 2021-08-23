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Багато тренувань і рідка їжа: топ-12 прихованих причин, чому ви постійно відчуваєте голод

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Понеділок 23 серпня 2021 12:17
Багато тренувань і рідка їжа: топ-12 прихованих причин, чому ви постійно відчуваєте голод Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Є люди, які завжди відчувають себе голодними. Які ж можуть бути причини і на що звернути увагу, щоб виправити ситуацію?

Нутриціолог Ольга Усенко в Instagram розповіла, що може критися за хронічним відчуттям голоду.

Перший блок причин криється у вашому нерозумінні раціону:

1. Брак білка - білок відіграє важливу роль у контролі апетиту, регулюючи гормони голоду. З цієї причини ви можете часто відчувати почуття голоду, якщо не їсте його в достатній кількості.

Багато тренувань і рідка їжа: топ-12 прихованих причин, чому ви постійно відчуваєте голод

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Мало жирів в раціоні
3. Багато швидких вуглеводів - в рафінованих вуглеводах не вистачає клітковини і вони викликають коливання рівня цукру в крові, що є основною причиною того, що при вживанні занадто великої кількості вуглеводів може викликати відчуття голоду.
4. Мало клітковини в раціоні - вона допомагає відчувати ситість і насичення довше.
5. Недопиваєте воду - відчуття спраги організм показує як відчуття голоду, тому якщо відчули голод, для початку випийте води.

Багато тренувань і рідка їжа: топ-12 прихованих причин, чому ви постійно відчуваєте голод

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6. Ви п'єте багато калорій - рідка їжа (латте, фреші) не так сильно впливає на відчуття ситості, як тверда їжа.
7. Часті прийоми алкоголю - алкоголь провокує відчуття голоду.

Другий блок причин пов'язаний зі способом життя:

8. Ви погано і мало спите - брак сну впливає на гормони, і на гормон голоду в тому числі.
9. Ви або їсте на ходу, або вас постійно щось відволікає від цього процесу - в такі моменти ми втрачаємо зв'язок з почуттям ситості і голоду, а мозок не розуміє, поїли ми чи ні.
10. Багато тренувань - інтенсивні тренування можуть провокувати часті напади голоду.

Багато тренувань і рідка їжа: топ-12 прихованих причин, чому ви постійно відчуваєте голод

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

11. Стрес - це причина, по якій ви можете часто відчувати голод. Стрес підвищує рівень кортизолу і це впливає на всі системи в організмі.
12. Швидкий прийом їжі - будь-який процес вимагає фокусування, щоб правильно розпізнати зміни і дати сигнали всій системі.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про правильний раціон при мігрені.

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