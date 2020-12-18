Для роботи мозку і гарної шкіри: нутриціолог назвала продукти, багаті Омега-3

Надя Андрєєва, фахівець з харчування із 10-річним стажем і двічі мама, нещодавно розповіла, яке харчування допоможе в період відновлення після пологів. Вона порадила викинути з раціону киселі і компоти.

На цей раз вона розповіла про те, в яких продуктах рослинного походження можна знайти Омега-3.

Відомо, що достатня кількість Омеги-3 в харчуванні має позитивний вплив на:

зменшення запальних процесів,

позитивно впливає на здоров'я мозку,

стан нашої шкіри,

допомагає контролювати рівень цукру в крові і чутливість до інсуліну,

підтримує серцево-судинну систему.

"Я вважаю, що при збалансованому харчуванні здорова людина цілком може отримувати достатню кількість Омега-3 з їжі. Зрозуміло, в деяких випадках, ми можемо доповнювати свій раціон бадами.

Щоденна потреба в Омега-3 від 1100 мл до 3000 мл в залежності від статі і того, що відбувається в організмі. У деяких випадках дози будуть набагато більше", - розповіла Андрєєва.

Рослинний джерело Омеги-3 - чіа (фото: pixabay.com)

Продукти з високим рівнем Омега-3, які можна включити свій повсякденний раціон:

Скумбрія містить 4100 мл Омеги-3 на одну порцію (100 г), 200% від щоденної потреби В12 і 100% селену.

Лосось - 4023 мл Омеги-3 на 100 р. Також це хороше джерело селену, вітамінів групи В, заліза. Важливо розуміти, що лосось, який виловлений в диких умовах і харчувався водрослями, містить набагато більше Омеги-3, ніж риба, яка вирощена на фермі та у якої більше вміст Омега-6, ніж Омеги-3.

Масло печінки тріски - 2600 мл Омеги-3 на порцію (1 столова ложка). Також містить велику кількість вітаміну D - 330% від щоденної норми, вітаміну А - 270% щоденної норми на порцію.

Тому важливо не брати занадто великі дози масла, тому що може бути передозування вітаміном А (жиророзчинний вітамін, який зберігатися в організмі досить довгий час).

Оселедець - 3181 мл Омеги-3 на порцію з 100гр. Вітамін D - 100% від щоденної дози, 50% вітаміну В12 і 100% селену.

Устриці 6 штук 560 - 700 мл Омеги-3. 600% від щоденної дози цинку, мідь - 200% і 300% вітаміну В12.

Сардини містять на 150 гр 2200 мл Омеги-3, 200% - вітаміну В12 і 100% селену і вітаміну D.

Ікра - 1000 мл Омеги-3 на одну столову ложку (15 гр) і хороша доза холіну, що підтримує здоров'я мозку.

Рослинні джерела:

Льняне насіння. На 1 столову ложку 2300 мл Омеги-3.

Насіння чіа. На 30 гр насіння 5 000 мл Омеги-3.

Волоські горіхи - на 30 гр - 2 500 Омеги-3.

Раніше Андрєєва розповіла, які трави завжди згодяться в домашній аптечці, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини.