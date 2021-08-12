Як налагодити травлення: лікар назвала один-єдиний засіб від запорів

Як тільки мова йде про запор, то насамперед рекомендують побільше клітковини і води. Якщо з водою все зрозуміло, то з клітковиною є нюанси. Клітковина буває різна - і вона не завжди корисна.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Клітковина буває:

розчинною

нерозчинною

Перша для мікробіоти, яка бере участь в стимуляції моторики кишечника. Друга - грубе волокно, яке за рахунок свого обсягу і ефекту "щітки" механічно стимулює перистальтику.

Нам потрібні обидва види клітковини, але про це часто забувається - і людина йде в магазин за висівками (оболонка зерна пшениці, жита або вівса).

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Зелень і клітковина врятують від запорів (фото: pexels.com)

Чому не варто вживати в їжу висівки

Вони не є їжею для бактерій - і один з механізмів залишається не задіяним.

Перераховані вище висівки містять глютен, який у багатьох людей навіть без целіакії викликає підвищену чутливість і запалення в кишечнику.

Оболонка цих злаків при перемелюванні утворює дуже гострі краї, які встромляються в ніжну слизову і ранять її. Це мікротравми, але за рахунок площі ураження може початися запалення і стан тільки погіршиться: дискомфорт, здуття і діарея / запор.

Їжа, яка допоможе налагодити травлення (фото: pexels.com)

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Яку клітковину краще їсти

Тому я проти висівок з оболонок злаків, краще їсти зелень або яблучну клітковину (вона набагато м'якша).

До розчинних видів відноситься псиллиум - і хоча це оболонка насіння подорожника, діє дуже м'яко і підгодовує корисні бактерії. Добавки з псілліум можна купити в аптеці.

Для мене важливий стілець 2 рази в день - і досягти його можна, додаючи обидва види клітковини. Зелень я їм в кожен прийом їжі, а ось розчинну клітковину складно отримати з їжі.

Важливо: пити достатню кількість рідини протягом дня!