Нестача вітамінів в організмі або зневоднення: що язик може розповісти про здоров'я людини

Язик може багато чого розповісти про здоров'я (фото: instagram.com/realbarbarapalvin/)

Надя Андрєєва, фахівець з харчування із 10-річним стажем, нещодавно порадила продукти рослинного походження, багаті корисним для роботи мозку, і для красивої шкіри Омега-3.

Перш ніж приймати якісь добавки і вітаміни, варто порадитися з лікарем, впевнена Надя. Але дещо про своє здоров'я можна дізнатися, навіть якщо просто... поглянути в дзеркало на свій язик.

Язик - дзеркало здоров'я (фото: instagram.happynadyaz)

"Язик, як і лице, в залежності від нашого самопочуття, змінює колір, форму і навіть текстуру поверхні.

В аюрведі і рефлексології всі органи співвідносяться з конкретними зонами мови, за нього хороші фахівці можуть визначити дисбаланс в організмі.

Язик може відображати недолік мінералів та вітамінів, зневоднення, запалення і те, де вона знаходиться, а також багато іншого.

Практикуючі аюрведу лікарі проводять повний аналіз здоров'я, вивчивши язик пацієнта. Доктор Васант Лад каже, що це справжнє джерело інформації і кожна людина може навчитися зчитувати стан організму за власним язиком", - розповіла Надія.

Нутриціолог вважає, що потрібні роки, щоб дізнатися всі тонкощі цієї діагностики. Але, тим не менш, є деякі прості рекомендації, які кожен може використовувати, щоб зрозуміти загальну картину.

Ось що можна зрозуміти по виду язика

1. Симптом: відбитки зубів по всьому контуру язика.

Що означає: порушення засвоєння поживних речовин. Можливо, поганий стан тонкого кишечника. В деяких випадках проблеми з щитовидною залозою та/або нестача йоду.

Що робити: для початку спробуйте свіжий імбирний чай, додайте більше зігріваючих спецій типу кориці і виключіть продукти, які важко перетравлювати вашому організму. Здайте профіль по щитовидці.⠀

2. Симптоми: тремтіння язика.

Що означає: ознака занепокоєння або страху, перезбудження нервової системи. Швидше за все, ви забули, коли останній раз прокидались бадьорою і в хорошому настрої.

Що робити: відпочиньте від кофеїну, заваріть ромашковий чай і підживіть нервову систему теплими легкими супами і стравами з бобових.

3. Симптом: щільний сіруватий наліт.

Що означає: можливо, неоптимальна робота кишечника. Як ви переносите жирне і молочне? Як часто балуєте себе солодким і борошняним? Коли останній раз регулярно з'їдали по 500-700 гр овочів в день на постійній основі?

Що робити: вибирайте продукти, які легко засвоюються, збільште кількість овочів і зелені. Додайте гіркоти в їжу і можливо настоянку кульбаби або чай з нього з більш жирною їжею.

Нагадаємо, раніше Надя Андрєєва розповіла, що трави завжди згодяться в домашній аптечці, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини. Часто трав'яна аптечка допомагає так добре, що ліки і зовсім виявляються не потрібними.