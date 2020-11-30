"Ні" уповільненим застудам: нутриціолог розповіла, яке харчування взимку підтримає імунітет

Ніякого закладеного горла

Надя Андрєєва - фахівець з харчування із 10-річним стажем. Нутриціолог нещодавно перерахувала продукти, які варто їсти в сезон холодів. А ще фахівець радить не забувати про користь спецій і трав. Деякі навіть, на думку Наді, варто тримати в домашній аптечці завжди, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини.

Також, згідно Аюрведі, харчування в зимові месяцв варто коррегувати, нагадала нутриціолог. Так організм отримає підтримку - і застуд буде набагато менше.

"Мудрість Аюрведи взимку. Скоро зима - дуже гарне й важливе час, який не завжди легко переноситься. У зимовий час в тілі можуть з'явитися неприємні відчуття, такі як закладеність носа, підвищений вміст слизу в горлі вранці, виділення з носа, уповільнена застуда.



З точки зору Аюрведи, все це ознаки дисбалансу капха доші (кожна доша - це поєднання двох з п'яти основних елементів: вата (повітря і простір), пітта (вогонь і вода), капха (вода і земля), до якого привели порушений режим дня, жирна і важка їжа (особливо це може відчуватися після новорічних канікул), тривале сидіння вдома.

Сьогодні я поділюся з вами самими базовими і простими порадами, як допомогти втихомирити капха дошу, не переходячи на суворі дієти і виснажливі тренування в залі.

Надя Андрєєва розповіла, чим харчуватися взимку (фото: instagram.com/happynadyaz)

Харчування

Найбільше виводить з балансу капха дошу важка і холодна їжа, так як при дисбалансі капхи сповільнюється травлення і природа капхи сама по собі холодна.



Холодне і важке варто прибрати. Тут мова йде не тільки про їжу з холодильника або охолоджені напої, але і про продукти, що володіють якість холоду. Наприклад, сирі овочі. Допоможе злегка перчене, кисле і обов'язково тепла їжа.

Солодке

Солодкий смак буде виводити з балансу капху, тому його додавати можна, але в обмеженій кількості.

З підсолоджувачів найбільше підійде мед, але зовсім в невеликих кількостях. В якості десерту можна змішувати мед з імбиром і куркумою, додавати туди трохи лимонної скориночки і давати дітям і самим їсти з чаєм, використовуючи цю суміш в якості зігріваючого засобу для капхи.

Крупи

Найпридатніші крупи для капхи амарант, кукурудза, гречана крупа, кіноа і перлова крупа.

Молочні продукти

Молочні продукти бажано виключити повністю, якщо ви дуже до них прив'язані, постарайтеся скоротити, залишивши невелику кількість масла дхі, трохи кислого молока (з додаванням спецій) і кефір в дуже невеликих кількостях", - написала Надя, нагадавши не забувати додавати до їжі спеції, а також більше рухатися.

Нагадаємо, що нутриціолог порадила користувачам мережі в будь-який час року є більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.