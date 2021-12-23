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Неймовірно апетитно: що готують мішленівські шеф-кухарі на десерт на Різдво (фото)

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Четвер 23 грудня 2021 10:01
Неймовірно апетитно: що готують мішленівські шеф-кухарі на десерт на Різдво (фото) Десерт на Різдво повинен бути особливим (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Католицьке Різдво вже зовсім скоро, а потім – новорічні свята і, нарешті, православне Різдво! Що приготувати на десерт, щоб вся сім'я та друзі були в захваті?

Спробуйте надихнутися цими десертами, каже insider.com, саме їх обирають для своїх святкових частувань мішленівські шеф-кухарі кращих ресторанів світу.

Рецепт одного з найапетитніших десертів – нижче.

Bûche de Noël

Неймовірно апетитно: що готують мішленівські шеф-кухарі на десерт на Різдво (фото)Цей класичний французький десерт обов'язково занурить вас у різдвяний настрій! (фото: insider.com)

Bûche de Noël – це, по суті, торт з желейним рулетом, але в ньому замість фруктового джему кремова начинка і він може мати будь-який смак. Також його можна готувати з шоколадом і ванільним кремом.

Sticky toffee pudding

Неймовірно апетитно: що готують мішленівські шеф-кухарі на десерт на Різдво (фото)Торт з ромом (фото: insider.com)

Класичний британський десерт – фініковий торт, просочений коричневим цукром і карамельним соусом і заправлений великою кількістю алкоголю: рому, бренді або віскі.

Цей традиційний британський різдвяний десерт часто включають в святкове меню в мішленівських ресторанах. Його подають з копченою ваніллю по-англійськи.

Sherry trifle

Неймовірно апетитно: що готують мішленівські шеф-кухарі на десерт на Різдво (фото)

Ще одне британське частування, яке додасть родзинки різдвяному застіллю (фото: insider.com)

Мішленівський кухар Бред Картер називає його своїм "улюбленим десертом всіх часів". Він навіть витратив два роки на розробку власного рецепту класичного десерту, який базується на рецепті 70-х років.

Заварений зелений чай, сік лимона або лайма, невелика кількість хересу – вуаля! Наступний шар – це фрукти (Картер рекомендує малину або полуницю), а потім – заварний крем.

"Це традиційний заварний крем з яйцями і молоком, але замість ванілі я використовую польовий квітка, званий таволгою – пояснив Картер. – Це англійська квітка, ми сушимо її, щоб зберегти до кінця року. Вона дійсно схожа на мед і ваніль!"

Останній шар – це традиційно густі вершки, але Картер робить більш легкий варіант. Потім просто посипте все смаженим мигдалем або крихтою-присипкою на ваш смак.

Карамельний торт

Неймовірно апетитно: що готують мішленівські шеф-кухарі на десерт на Різдво (фото)

Семишаровий карамельний торт справжній шедевр на столі (фото: insider.com)

Chocolate marquise cake

Неймовірно апетитно: що готують мішленівські шеф-кухарі на десерт на Різдво (фото)

Торт без борошна, по суті, готується з шоколаду, масла і яєць (фото: insider.com)

Шоколадний різдвяний пудинг

Неймовірно апетитно: що готують мішленівські шеф-кухарі на десерт на Різдво (фото)

Неймовірно апетитно! (фото: insider.com)

Різдвяний пудинг: рецепт

Здивувати свою сім'ю можна також різдвяним пудингом прямо з кухні шеф-кухаря, удостоєного зірки Мішлен.

Асимакіс Ханіотіс готує цей різдвяний пудинг у своєму ресторані в Лондоні і вважає, що це ідеальний десерт на свята.

Щоб приготувати пудинг Ханіотіс в домашніх умовах, вам знадобиться:

  • 100 грамів теплої води,
  • 10 грамів солі,
  • 30 грамів цукру,
  • 50 грамів дріжджів,
  • 2 грами порошку кориці,
  • ½ грама порошку гвоздики,
  • і трохи тертого мускатного горіха.
  1. Додайте їх все в чашу міксера. Після того, як все змішалося, почніть додавати в суміш борошно (500 грам) і сім яєць.
  2. Потім зупиніть міксер і додайте зверху 150 грамів теплого топленого масла. Накрийте миску поліетиленовою плівкою і дайте тесту настоятися.
  3. Потім пробийте тісто і використовуйте кондитерські пакети, щоб заповнити окремі форми на три чверті. Знову почекайте 20 хвилин.
  4. Запікайте протягом 16 хвилин при температурі 350 градусів за Фаренгейтом.

Ханіотіс покриває свій різдвяний пудинг соусом Метакса, віддаючи повагу своїм грецьким корінням.

  • Спочатку приготуйте заправку, змішавши 50 грамів топленого масла і 50 грамів простого борошна. Готуйте суміш на середньому вогні протягом трьох хвилин.
  • Окремо довести до кипіння 500 мілілітрів світлих вершків і 50 грамів цукру. Повільно додайте його в заправку, поки не отримаєте густий крем.
  • Додайте 120 мілілітрів Метакси і тушкуйте суміш протягом двох хвилин.
  • Подавайте його відразу ж з різдвяним пудингом або поставте в холодильник і використовуйте протягом трьох днів.

Раніше нутриціолог розповіла, як приготувати "ЗСЖ" курячі нагетси.

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