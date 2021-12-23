Неймовірно апетитно: що готують мішленівські шеф-кухарі на десерт на Різдво (фото)
Католицьке Різдво вже зовсім скоро, а потім – новорічні свята і, нарешті, православне Різдво! Що приготувати на десерт, щоб вся сім'я та друзі були в захваті?
Спробуйте надихнутися цими десертами, каже insider.com, саме їх обирають для своїх святкових частувань мішленівські шеф-кухарі кращих ресторанів світу.
Рецепт одного з найапетитніших десертів – нижче.
Bûche de Noël
Цей класичний французький десерт обов'язково занурить вас у різдвяний настрій! (фото: insider.com)
Bûche de Noël – це, по суті, торт з желейним рулетом, але в ньому замість фруктового джему кремова начинка і він може мати будь-який смак. Також його можна готувати з шоколадом і ванільним кремом.
Sticky toffee pudding
Торт з ромом (фото: insider.com)
Класичний британський десерт – фініковий торт, просочений коричневим цукром і карамельним соусом і заправлений великою кількістю алкоголю: рому, бренді або віскі.
Цей традиційний британський різдвяний десерт часто включають в святкове меню в мішленівських ресторанах. Його подають з копченою ваніллю по-англійськи.
Sherry trifle
Ще одне британське частування, яке додасть родзинки різдвяному застіллю (фото: insider.com)
Мішленівський кухар Бред Картер називає його своїм "улюбленим десертом всіх часів". Він навіть витратив два роки на розробку власного рецепту класичного десерту, який базується на рецепті 70-х років.
Заварений зелений чай, сік лимона або лайма, невелика кількість хересу – вуаля! Наступний шар – це фрукти (Картер рекомендує малину або полуницю), а потім – заварний крем.
"Це традиційний заварний крем з яйцями і молоком, але замість ванілі я використовую польовий квітка, званий таволгою – пояснив Картер. – Це англійська квітка, ми сушимо її, щоб зберегти до кінця року. Вона дійсно схожа на мед і ваніль!"
Останній шар – це традиційно густі вершки, але Картер робить більш легкий варіант. Потім просто посипте все смаженим мигдалем або крихтою-присипкою на ваш смак.
Карамельний торт
Семишаровий карамельний торт – справжній шедевр на столі (фото: insider.com)
Chocolate marquise cake
Торт без борошна, по суті, готується з шоколаду, масла і яєць (фото: insider.com)
Шоколадний різдвяний пудинг
Неймовірно апетитно! (фото: insider.com)
Різдвяний пудинг: рецепт
Здивувати свою сім'ю можна також різдвяним пудингом прямо з кухні шеф-кухаря, удостоєного зірки Мішлен.
Асимакіс Ханіотіс готує цей різдвяний пудинг у своєму ресторані в Лондоні і вважає, що це ідеальний десерт на свята.
Щоб приготувати пудинг Ханіотіс в домашніх умовах, вам знадобиться:
- 100 грамів теплої води,
- 10 грамів солі,
- 30 грамів цукру,
- 50 грамів дріжджів,
- 2 грами порошку кориці,
- ½ грама порошку гвоздики,
- і трохи тертого мускатного горіха.
- Додайте їх все в чашу міксера. Після того, як все змішалося, почніть додавати в суміш борошно (500 грам) і сім яєць.
- Потім зупиніть міксер і додайте зверху 150 грамів теплого топленого масла. Накрийте миску поліетиленовою плівкою і дайте тесту настоятися.
- Потім пробийте тісто і використовуйте кондитерські пакети, щоб заповнити окремі форми на три чверті. Знову почекайте 20 хвилин.
- Запікайте протягом 16 хвилин при температурі 350 градусів за Фаренгейтом.
Ханіотіс покриває свій різдвяний пудинг соусом Метакса, віддаючи повагу своїм грецьким корінням.
- Спочатку приготуйте заправку, змішавши 50 грамів топленого масла і 50 грамів простого борошна. Готуйте суміш на середньому вогні протягом трьох хвилин.
- Окремо довести до кипіння 500 мілілітрів світлих вершків і 50 грамів цукру. Повільно додайте його в заправку, поки не отримаєте густий крем.
- Додайте 120 мілілітрів Метакси і тушкуйте суміш протягом двох хвилин.
- Подавайте його відразу ж з різдвяним пудингом або поставте в холодильник і використовуйте протягом трьох днів.
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