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Нічний дожор: дієтолог розповіла, як припинити їсти перед сном

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Неділя 05 вересня 2021 14:43
Нічний дожор: дієтолог розповіла, як припинити їсти перед сном Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Ви знову вчора наїлися на ніч, хоч і обіцяли собі багато разів цього не робити. Тепер зрозуміло, чому у вас є зайва вага, а фігура не така струнка, як того хотілося б. Як же перестати це робити?

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова поділилася в Instagram своїми секретами і порадами, як позбутися від "нічного дожора".

В першу чергу, важливо зрозуміти найголовнішу річ - бажання їсти далеко не завжди пов'язане з почуттям голоду. Найчастіше причину варто шукати набагато глибше. Витоками можуть служити психологічний стрес, втома, занепокоєння, компенсація нестачі любові, нелюбима робота, недбайливий начальник.

Все це характеризує емоційний голод, і він ніяк не пов'язаний зі звичайним голодом, який ми відчуваємо щоб заповнити сили.

Що ж робити?

Дати собі відпочинок! Розслабтеся, прийміть гарячу ванну, сходіть на вечірню прогулянку або на масаж. Повірте, це принесе вам не менше задоволення, ніж нічна трапеза.

Нічний дожор: дієтолог розповіла, як припинити їсти перед сном

Ілюстративне фото (pexels.com)

Режим - це перше, що ми опрацьовуємо, коли вчимося правильно харчуватися в роботі над зниженням ваги. Так ви навчитеся контролювати свої прийоми і почуття насичення.

Баланс нутрієнтів на вашій тарілці і в вашому добовому раціоні.

Їжте солодощі тільки після основного прийому їжі, мабуть, найголовніше, не забороняйте собі їсти. Суворі заборони в принципі ніколи ні до чого хорошого не приводили, якщо тільки до зривів.

Нічний дожор: дієтолог розповіла, як припинити їсти перед сном
Ілюстративне фото (pexels.com)

У психології це називається "хвороблива фіксація". Запам'ятайте, чим більше ми собі забороняємо, тим більше хочемо. Тримайте в голові думку, що якщо ви дійсно захочете поїсти - ви це зробите. Ви здивуєтеся, але в такому випадку ймовірність появи імпульсивного нічного голоду зводиться практично на "ні".

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала джерела важливого вітаміну для жіночої краси і молодості.

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