Нутриціолог назвала п'ять звичок, які найбільше впливають на якість життя та здоров'я

Надя Андрєєва, фахівець з харчування із 10-річним стажем і двічі мама, нещодавно розповіла, яке харчування допоможе в період відновлення після пологів.

Для початку, вона порадила викинути з раціону киселі і компоти. Які ще кроки варто зробити, читайте тут.

Цього разу вона розповіла про п'ять корисних звичок. Надія зізналася, що їй нещодавно поставили дуже цікаве питання про те, які звички найбільше вплинули на якість її життя і на її здоров'я.

"Мені було цікаво поміркувати і я вирішила поділитися своїми найважливішими звичками в цьому пості", - зізналася Андрєєва.

"Перше це - постійно вчитися. Я ніколи не відчувала, що все знаю. Більш того, чим більше я дізнаюся, тим більше хочеться вчитися.

Стільки ще не пізнаного про людський організм! У мене ніколи не було перерви в навчанні з університету, я весь час щось вивчала. Це допомагає краще зрозуміти і себе і жінок, які до мене звертаються.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Друга звичка - це рухатися багато і регулярно. У мене була регулярна практика йоги приблизно з 12 років - і з тих пір не було перерви більше, ніж на один тиждень.

Якщо я не займалася йогою, у мене була інша фізичне навантаження. І навіть коли ми були в тривалих подорожах, включаючи річну кругосвітку, у мене все одно кожен день була годинна зарядка.

Ця вірність усвідомлення, що я відчуваю себе краще після зарядки - мені дуже добре послужила.

Навіть після пологів, вже через три дні, мені хочеться потягнутися, присідання і активно погуляти. Тіло саме просить рух і мене це радує.

Третя звичка - відкритість до експериментів у харчуванні. Я рідко сприймала теорії і рекомендації, пов'язані з харчуванням як даність. І завжди відкрита, до того, щоб щось спробувати.



Так, спочатку якісь рекомендації здавалися дивними, незручними або проти них було опір. Наприклад, кілька років тому, мені було дуже складно пройти перший раз одну з дієт, але це було необхідно, так як були дуже часті алергії.



Після цього я вибрала пожити з меншою кількістю вуглеводів, пожити без круп. Потім повернула ці продукти в раціон і спостерігала за реакцією тіла.



Саме такі експерименти допомагають мені вибудовувати особисту картину, щоб розуміти, що працює, а що ні, на якому харчуванні у мене найкраще працює розум і тіло", - поділилася Андрєєва, додавши, що четверта звичка - якісно харчуватися, а п'ята - якісно розслаблятися.

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