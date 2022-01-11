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Нутриціолог назвала три "корисних" продукти, які заважають вам схуднути

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Вівторок 11 січня 2022 13:43
Нутриціолог назвала три "корисних" продукти, які заважають вам схуднути Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Є продукти, які маскуються під здорові, але насправді такими не є і не те що допомагають, а навіть заважають вам скинути зайву вагу.

Кілька таких продуктів експерт по схудненню і нутриціолог Катя Медушкіна розсекретила в своєму Instagram.

Три "корисних" продукти, які заважають вам схуднути:

1. Йогурт

"Фітнес", "Лайт", "знежирений" - якими тільки написами не заманюють нас виробники. Я завжди уважно вивчаю склад на етикетці і вам раджу. Цукор, барвники, ароматизатори, фрукти незрозумілої технологічної обробки - нічого спільного зі здоровим харчуванням.

"0% жиру" теж не дорівнює "здоров'я". Жири - це будівельний матеріал для нашої гормональної системи і клітинних мембран, і вони повинні бути в раціоні. Крім того, без них не засвоюються важливі для здоров'я вітаміни А, D, Е і К. Я купую грецький або будь-який інший йогурт без добавок жирністю до 6%. А для смаку, якщо хочеться, додаю до нього фрукти або ягоди.

КБЖУ на 100 г: 66 / 5 / 3.2/ 3.5

Нутриціолог назвала три &quot;корисних&quot; продукти, які заважають вам схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Сухофрукти

Я люблю їх і рекомендую. Це прекрасна заміна покупним цукеркам і шоколаду. Але! Це не означає, що їсти їх можна жменями. Сухофрукти - це концентрована фруктоза, по суті той же цукор. При сушінні фруктів цукру менше в них не стає, випаровується тільки волога, і фрукт зменшується в розмірі. В цьому і підступ. Скільки абрикосів ви можете з'їсти за один раз? А скільки кураги?

Якщо ви стежите за рівнем цукру в крові і тим більше худнете, будьте обережні. З'їсти одну-дві-три штучки кураги можна, але ніяк не 100-200 г.

КБЖУ на 100 г: 215 / 5.2 / 0.3 / 51

3. Фруктові фреші

Тут та ж історія з концентрованою фруктозою. За раз ви з'їсте максимум 1-2 апельсина, а для склянки фрешу знадобиться 5 (!). При цьому всю корисну клітковину ви викидаєте і вичавлюєте в стакан один цукор!

Я взагалі не п'ю соки, але якщо ви любите цей напій, ловіть лайфхак. Щоб знизити глікемічне навантаження на організм, розбавляйте фруктові фреші овочевими:

75% овочевого соку (наприклад, морква)
25% фруктового (апельсин)

Смачно так само, а цукру в 3 (!) рази менше!

КБЖУ на 100 г: 30 / 1 / 0.13 / 6.8

Нутриціолог назвала три &quot;корисних&quot; продукти, які заважають вам схуднутиІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко озвучила топ-8 нешкідливих для фігури фруктів, які можна знайти навіть взимку.

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