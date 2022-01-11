Нутриціолог назвала три "корисних" продукти, які заважають вам схуднути
Є продукти, які маскуються під здорові, але насправді такими не є і не те що допомагають, а навіть заважають вам скинути зайву вагу.
Кілька таких продуктів експерт по схудненню і нутриціолог Катя Медушкіна розсекретила в своєму Instagram.
Три "корисних" продукти, які заважають вам схуднути:
1. Йогурт
⠀
"Фітнес", "Лайт", "знежирений" - якими тільки написами не заманюють нас виробники. Я завжди уважно вивчаю склад на етикетці і вам раджу. Цукор, барвники, ароматизатори, фрукти незрозумілої технологічної обробки - нічого спільного зі здоровим харчуванням.
⠀
"0% жиру" теж не дорівнює "здоров'я". Жири - це будівельний матеріал для нашої гормональної системи і клітинних мембран, і вони повинні бути в раціоні. Крім того, без них не засвоюються важливі для здоров'я вітаміни А, D, Е і К. Я купую грецький або будь-який інший йогурт без добавок жирністю до 6%. А для смаку, якщо хочеться, додаю до нього фрукти або ягоди.
⠀
КБЖУ на 100 г: 66 / 5 / 3.2/ 3.5
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Сухофрукти
⠀
Я люблю їх і рекомендую. Це прекрасна заміна покупним цукеркам і шоколаду. Але! Це не означає, що їсти їх можна жменями. Сухофрукти - це концентрована фруктоза, по суті той же цукор. При сушінні фруктів цукру менше в них не стає, випаровується тільки волога, і фрукт зменшується в розмірі. В цьому і підступ. Скільки абрикосів ви можете з'їсти за один раз? А скільки кураги?
⠀
Якщо ви стежите за рівнем цукру в крові і тим більше худнете, будьте обережні. З'їсти одну-дві-три штучки кураги можна, але ніяк не 100-200 г.
⠀
КБЖУ на 100 г: 215 / 5.2 / 0.3 / 51
⠀
3. Фруктові фреші
⠀
Тут та ж історія з концентрованою фруктозою. За раз ви з'їсте максимум 1-2 апельсина, а для склянки фрешу знадобиться 5 (!). При цьому всю корисну клітковину ви викидаєте і вичавлюєте в стакан один цукор!
⠀
Я взагалі не п'ю соки, але якщо ви любите цей напій, ловіть лайфхак. Щоб знизити глікемічне навантаження на організм, розбавляйте фруктові фреші овочевими:
⠀
75% овочевого соку (наприклад, морква)
25% фруктового (апельсин)
⠀
Смачно так само, а цукру в 3 (!) рази менше!
⠀
КБЖУ на 100 г: 30 / 1 / 0.13 / 6.8
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко озвучила топ-8 нешкідливих для фігури фруктів, які можна знайти навіть взимку.