Нутриціолог назвала три "корисних" продукти, які заважають вам схуднути

Три "корисних" продукти, які заважають вам схуднути:

1. Йогурт

⠀

"Фітнес", "Лайт", "знежирений" - якими тільки написами не заманюють нас виробники. Я завжди уважно вивчаю склад на етикетці і вам раджу. Цукор, барвники, ароматизатори, фрукти незрозумілої технологічної обробки - нічого спільного зі здоровим харчуванням.

⠀

"0% жиру" теж не дорівнює "здоров'я". Жири - це будівельний матеріал для нашої гормональної системи і клітинних мембран, і вони повинні бути в раціоні. Крім того, без них не засвоюються важливі для здоров'я вітаміни А, D, Е і К. Я купую грецький або будь-який інший йогурт без добавок жирністю до 6%. А для смаку, якщо хочеться, додаю до нього фрукти або ягоди.

⠀

КБЖУ на 100 г: 66 / 5 / 3.2/ 3.5



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Сухофрукти

⠀

Я люблю їх і рекомендую. Це прекрасна заміна покупним цукеркам і шоколаду. Але! Це не означає, що їсти їх можна жменями. Сухофрукти - це концентрована фруктоза, по суті той же цукор. При сушінні фруктів цукру менше в них не стає, випаровується тільки волога, і фрукт зменшується в розмірі. В цьому і підступ. Скільки абрикосів ви можете з'їсти за один раз? А скільки кураги?

⠀

Якщо ви стежите за рівнем цукру в крові і тим більше худнете, будьте обережні. З'їсти одну-дві-три штучки кураги можна, але ніяк не 100-200 г.

⠀

КБЖУ на 100 г: 215 / 5.2 / 0.3 / 51

⠀

3. Фруктові фреші

⠀

Тут та ж історія з концентрованою фруктозою. За раз ви з'їсте максимум 1-2 апельсина, а для склянки фрешу знадобиться 5 (!). При цьому всю корисну клітковину ви викидаєте і вичавлюєте в стакан один цукор!

⠀

Я взагалі не п'ю соки, але якщо ви любите цей напій, ловіть лайфхак. Щоб знизити глікемічне навантаження на організм, розбавляйте фруктові фреші овочевими:

⠀

75% овочевого соку (наприклад, морква)

25% фруктового (апельсин)

⠀

Смачно так само, а цукру в 3 (!) рази менше!

⠀

КБЖУ на 100 г: 30 / 1 / 0.13 / 6.8

Ілюстративне фото (pexels.com)