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Нутриціолог розповіла, який гарнір найкраще позначиться на для фігури: список

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Середа 05 січня 2022 09:09
Нутриціолог розповіла, який гарнір найкраще позначиться на для фігури: список Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Дуже складно уявити свою їжу без гарніру. Насправді, правильний гарнір – запорука вдалого прийому їжі, а ще – красивої фігури, завдяки правильному поєднанню продуктів.

Який повинен бути гарнір і правила його поєднання, розповіла в своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.⠀

Правила поєднання гарніру з основною стравою

1. Якщо ми їмо жирний білок - такий, як жирне м'ясо, риба (скумбрія, форель), качка, кролик, то краще вибрати овочевий гарнір у вигляді салату, крохмалистих овочів (буряк, гарбуз, батат), можна спробувати запечені фрукти.⠀

2. Якщо їмо пісний білок (грудку, морепродукти, нежирну рибу), то можна вибрати гарнір з крупи.⠀

3. Якщо хочемо крупу або інший гарнір зерновий, краще поєднувати з жирами рослинними або тваринами, але полегшити вміст тваринного білка (наприклад, паста з сиром і оливками, можна з морепродуктами, або гречана крупа і кокосове молоко, тост з сиром і авокадо).

Нутриціолог розповіла, який гарнір найкраще позначиться на для фігури: списокОвочі (фото: pexels.com)

Кращі гарніри: топ-10

1. Печений буряк або салат з ним (спробуйте з руколою і козячим сиром, це божественно).⠀

2. Гарбуз і всі варіації з ним, володіє потужним антибактеріальним ефектом для кишечника.

3. Капуста білокачанна (в сирому або приготованому вигляді), а також зверніть увагу на червонокачанну капусту, в ній так само велика кількість антиоксидантів і корисних властивостей.

Не забуваємо про суперфуди: броколлі і брюссельська капуста, цвітна капуста. Додайте в капусту куркуму, трави, часник.

4. Морква запечена або сира (спробуйте запекти з прованськими травами і полити оливковою олією або з корицею, можна з мускатним горіхом, полити маслом дхі, відкриєте новий смак для себе).⠀

5. Гречка або кіноа.⠀

6. Грецький салат.⠀

7. Овочевий мікс на пару.⠀

8. Будь-які свіжі овочі (огірки, томати, перець).

9. Спробуйте салат з апельсином, ананасом або іншим фруктом на свій смак (можна зробити фрукти на грилі).

10. Додайте в свій раціон морську капусту або водорості вакаме (саме вони допомагають засвоюватися бобовим, таким, як квасоля і сочевиця).

Раніше нутриціолог розповіла, що найкраще їсти на сніданок на кетодієті, смачно і ситно.

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