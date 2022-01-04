Нутриціолог розповіла, чим найкраще вечеряти: ідеальні поєднання продуктів
Якою повинна бути корисна вечеря? Найчастіше цей прийом їжі викликає масу питань. Що їсти? О котрій годині? Чим перекусити, якщо потрібно "заморити черв'ячка"?
Про правила ідеальної вечері, для здоров'я і фігури, розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Анна Гоголева.
Основна рекомендація - не їжте важку пишу на ніч. Ідеальна вечеря може містити такі поєднання:
- білок + клітковина + рослинні жири.⠀
Я рекомендую вибирати легкий білок, тобто, не м'ясо, а рибу, морепродукти, рослинний білок (сочевиця, нут). Залиште м'ясо на обід, якщо ви його вживаєте.
Якщо переслідуєте мету набрати вагу або у вас немає потреби відновити роботу підшлункової залози, тоді можете вечеряти за формулою:
- білок + клітковина + складні вуглеводи.
Якщо просто підтримуєте вагу і з обміном речовин у вас все добре, то для вас формула:
- білок + клітковина.
А ось важку їжу на ніч краще не їсти (фото: pexels.com)
Правила здорового вечері
- Не варто вживати на вечерю продукти, у яких високий інсуліновий індекс (фрукти, фруктові салати, кисломолочна продукція: сирок або йогурт, каші з фруктами і ягодами, солодкі овочі і коренеплоди).
- Вечеряйте за 4-5 годин до сну. Пам'ятайте, що пізня, неправильна вечеря призводить до нестачі жироспалюючих гормонів, збиває роботу шлунково-кишкового тракту, а також робить вас втомленими і позбавляє сил на наступний день!
- Але пам'ятайте, що вечеря о 17.00 для тих, хто лягає спати після 00:00 – також не найкращий варіант, бо це призведе до уповільнення обміну речовин, відкладення жирової тканини і втрати м'язової маси тіла.
Салат на вечерю (фото: pexels.com)
Варіант здорової вечері: приклад⠀
Листовий салат з огірками / яйцем і креветками
Інгредієнти:
- листова зелень (можна китайську капусту),
- зелена цибуля і ріпчаста цибуля,
- 1 варене яйце,
- відварені креветки (або інші морепродукти),
- оливкова олія для заправки,
- 1 ст. ложка насіння кунжуту або чорного кмину.
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